Адель звинуватили у трансфобії, коли вона сказала, що "щаслива бути жінкою", отримуючи нагороду

Іронічно, але саме цього року Brit Awards вирішили зробити більш інклюзивною та придатною для транс-людей та небінарних персон.

У Лондоні відбулася церемонія вручення музичної премії Brit Awards. І тріумфатором вечора стала британська співачка Адель. Вона забрала статуетки відразу у трьох головних номінаціях — артист року, альбом року ("30") та пісня року (Easy On Me). І отримала звинувачення у трансфобії. Про це пише NZ Herald.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Раніше номінація "артист року" ділилася на дві: чоловічу та жіночу. Цього року, щоб зробити премію більш інклюзивною, було прийнято рішення об'єднати їх в одну номінацію.

Але, отримуючи нагороду, Адель вимовила подяку, яка обурила деяких її шанувальників.

"Я розумію, чому назва нагороди змінилася, але мені дійсно подобається бути жінкою і бути жінкою-артисткою. Правда! Я дуже пишаюся нами, дуже, дуже пишаюся", — сказала співачка.

Але згодом у соцмережах розгорнулася справжня кампанія проти Адель. Її звинуватили у трансфобії через те, що вона "поставила свій гендер вище за інших".

"Хто б міг подумати, що Адель — трансфоб і буде використовувати свій вплив, щоб закликати до знищення транс-спільноти, особливо, спантеличених підлітків", — заявили деякі і пообіцяли, що більше не слухатимуть її музику і не купуватимуть її альбоми.

[ + – ] Виступ Адель на Brit Awards

Втім, багато хто співачку підтримав.

Письменниця і борець за права біженців Онджалі Рауф написала в Twitter: "Спасибі, Адель. Просто дякую. За те, що ви сказали два слова, які зазнають осуду. Жінка. Жіночий".

Консультантка зі ЗМІ та письменниця Джейн Саймонс сказала, що не знала, "плакати їй, чи кричати", коли вона побачила пости з критикою.

"Десять років тому, якби хтось сказав, що жінка буде розкритикована за те, що їй подобається бути жінкою, я б розсміялася з такого безглуздого припущення. А тепер це відбувається в реальності", — написала вона.

А журналіст Деббі Хейтон зазначила, що Адель ризикує приєднатися до Джоан Роулінг, яку досі критикують за "захист своєї статі".

"Послання Адель до жінок і дівчаток було надихаючим. Ось жінка, яка продала десятки мільйонів альбомів, розповіла світові, що вона пишається тим, що вона жінка. Це те, що треба святкувати, а не засуджувати. Дівчатам потрібні зразки для наслідування, і минулої ночі Адель подала приклад. За це вона заслуговує на оплески, навіть більші, ніж ті, що вона отримала за свою музику", — написала Деббі.

Нагадаємо, Джоан Роулінг засудили після її висловлювань на захист жінок. Причому навіть ті актори, котрі своєю кар'єрою зобов'язані особисто їй. Письменницю навіть не запросили на зйомки ювілейного фільму про Гаррі Поттера.

Але на її захист виступив актор Джейсон Айзекс, який зіграв у фільмах про Поттера зловмисника Люціуса Малфоя. Він нагадав, що Роулінг займається благодійністю, допомагає людям та має право на власну думку.