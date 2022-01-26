Актор Джейсон Айзекс, який зіграв Люціуса Малфоя, виступив на захист Джоан Роулінг

Джейсон заявив, що не накидатиметься на Роулінг і не "всаджуватиме їй ніж у спину"

58-річний актор Джейсон Айзекс, відомий за роллю Люціуса Малфоя у фільмах про Гаррі Поттера, а також за ролями у фільмах "Армагеддон", "Лють" і "Смерть Сталіна", дав інтерв'ю, в якому відмовився критикувати письменницю Джоан Роулінг і брати участь у цькуванні. Про це пише Deadline.

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Джейсон відмовився "позаочі" критикувати письменницю за її позицію щодо трансгендерів. "Я не хочу торкатися проблем трансгендерів, тому що це справжнісіньке мінне поле", — заявив актор.

І продовжив, сказавши, що не "накидатиметься на Роулінг".

"Незважаючи на її спірні висловлювання, я не накидатимуся на Роулінг, щоб всадити їй ніж у спину. Спершу я хотів би поговорити з нею та дізнатися її позицію. Так би мовити, з перших рук — але це мені поки що не вдалося", — сказав актор.

Айзекс зазначив, що дебати в соцмережах часто роздмухуються на порожньому місці, та навів як приклад недавню заяву коміка Джона Стюарта, який заявив, що Роулінг у ролі гоблінів, які управляють банком Ґрінготтс, показала євреїв, що є антисемітизмом.

Примітно, але Айзекс навів як приклад не книжкових персонажів, які описані досить скупо, а кіношних, якими займалася вже не Роулінг, а режисери, продюсери та вся знімальна група фільмів про Гаррі Поттера.

Айзекс нагадав, що Роулінг має право на власну думку.

"У неї своя думка, а в мене своя. Вони різняться в багатьох областях. Але одна з речей, які люди повинні знати про Роулінг, — не як контраргумент — це те, що вона вклала величезну частину свого статку в благодійність, щоб зробити світ кращим для сотень тисяч уразливих дітей. І це чудово. Ми, актори "Гаррі Поттера", були цьому свідками", — сказав актор, маючи на увазі благодійний фонд Роулінг Lumos.

У 2016 році Джоан Роулінг, авторка романів про Гаррі Поттера, вибула зі списку мільярдерів за версією Forbes. Вона витратила на благодійність близько 160 млн доларів, ставши першою людиною, виключеною зі списку Forbes "за благодійність".

Створений Джоан Роулінг фонд Lumos допомагає влаштовувати а сім'ї дітей-сиріт, переважно у Східній Європі, співпрацює з урядами багатьох європейських країн і некомерційними організаціями.

Нагадаємо, інтернет-цькування письменниці почалося після її заяв про трансгендерів ще 2020 року. Зокрема, Роулінг висміяла пропозицію називати жінок "людьми, які мають менструацію". Після цього письменницю звинуватили в трансфобії.

Утім, Роулінг захищає свою позицію та нещодавно порушила тему біологічної статі. "Якщо статі не існує, немає потягу до своєї статі. Якщо статі не існує, то жива реальність жінок у всьому світі стирається. Я знаю та люблю трансгендерів, але стирання концепції статі позбавляє багатьох можливостей осмислено обговорювати своє життя". Пізніше письменниця у відкритому листі наголосила, що поважає права кожної людини, зокрема трансгендерів, і їхній вибір.

Її позиція призвела до чергової хвилі критики та до того, що її не запросили на зйомки ювілейного фільму про Гаррі Поттера, який вийшов на Новий Рік.