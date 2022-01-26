Актер Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя, выступил в защиту Джоан Роулинг

Джейсон заявил, что не будет набрасываться на Роулинг и "всаживать ей нож в спину"

58-летний актер Джейсон Айзекс, известный по роли Люциуса Малфоя в фильмах про Гарри Поттера, а также по ролям в фильмах "Армагеддон", "Ярость" и "Смерть Сталина", дал интервью в котором отказался критиковать писательницу Джоан Роулинг и принимать участие в травле. Об этом пишет Deadline.

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Джейсон отказался "за глаза" критиковать писательницу за ее позицию относительно трансгендеров. "Я не хочу затрагивать проблемы трансгендеров, потому что это самое настоящее минное поле", — заявил актер.

И продолжил, сказав, что не будет "набрасываться на Роулинг".

"Несмотря на ее спорные высказывания, я не стану набрасываться на Роулинг, чтобы всадить ей нож в спину. Сперва я хотел бы поговорить с ней и узнать ее позицию. Так сказать, из первых рук — но этого мне пока не удалось", — сказал актер.

Айзекс отметил, что дебаты в соцсетях часто раздуваются на пустом месте и привел в качестве примера недавнее заявление комика Джона Стюарта, который заявил, что Роулинг в роли гоблинов, управляющих банком Гринготтс, показала евреев, что является антисемитизмом.

Примечательно, но Айзекс привел в качестве примера не книжных персонажей, который описаны довольно скупо, а киношных, обликом которых занималась уже не Роулинг, а режиссеры, продюсеры и вся съемочная группа фильмов о Гарри Поттере.

Айзекс напомнил, что Роулинг имеет право на собственное мнение.

"У нее свое мнение, а у меня свое. Они различаются во многих областях. Но одна из вещей, которые люди должны знать о Роулинг — не в качестве контраргумента — это то, что она вложила огромную часть своего состояния в благотворительность, чтобы сделать мир лучше для сотен тысяч уязвимых детей. И это прекрасно. Мы, актеры "Гарри Поттера", были этому свидетелями", — сказал актер, имея в виду благотворительный фонд Роулинг Lumos.

В 2016 году Джоан Роулинг, автор романов о Гарри Поттере, выбыла из списка миллиардеров по версии Forbes. Она потратила на благотворительность порядка 160 млн долларов, став первым человеком, исключенным из списка Forbes "за благотворительность".

Созданный Джоан Роулинг фонд Lumos помогает устраивать в семьи детей-сирот, преимущественно в Восточной Европе, сотрудничает с правительствами многих европейских стран и некоммерческими организациями.

Напомним, интернет-травля писательницы началась после ее заявлений о трансгендерах еще в 2020 году. В частности, Роулинг высмеяла предложение называть женщин "людьми, у которых есть менструация". После этого писательницу обвинили в трансфобии.

Впрочем, Роулинг защищает свою позицию и недавно подняла тему биологического пола. "Если пола не существует, нет влечения к своему полу. Если пола не существует, то живая реальность женщин во всем мире стирается. Я знаю и люблю трансгендеров, но стирание концепции пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь ". Позже писательница в открытом письме подчеркнула, что уважает права каждого человека, в том числе трансгендеров, и их выбор.

Ее позиция привела к очередной волне критики и к тому, что ее не пригласили на съемки юбилейного фильма о Гарри Поттере, который вышел на Новый Год.