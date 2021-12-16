Джоан Роулинг вызвала очередную волну критики из-за нового твита о трансгендерах

Писательница активно выступает за то, что в природе существуют только мужчины и только женщины, не боясь откровенно выражать свою точку зрения.Это уже принесло свои неутешительные плоды.

Автор романов о Гарри Поттере, британская писательница Джоан Роулинг опубликовала в Twitter реакцию на новость о том, что полиция Шотландии будет регистрировать обвиняемых в изнасиловании мужчин как женщин, если они сами будут себя так идентифицировать, – вне зависимости от того, изменили они пол или нет.

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"Война – это мир. Свобода – это рабство. Невежество – это сила. Человек с пенисом, который изнасиловал вас, – женщина", – написала она, чем вызвала волну критики со стороны защитников трансгендерных людей.

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"Знаю, что этого не должно быть сейчас, но я никогда не перестаю разочаровываться, когда вижу, кем вы стали. Вы будете утверждать, что просто говорите о здравом смысле или защищаете женщин, но на самом деле вы используете эти идеи как оправдание для ненависти и нападок на маргинализированное сообщество. Это грустно. И в этот раз я говорю не только об этом твите, но и предыдущих. У вас была невероятная возможность творить добро с той привилегией и успехом, которые у вас есть. Вы могли выбрать другое. Но это то, что вы выбрали, и вы разбили много сердец", "Вы создали целую вселенную, наполненную чудесными персонажами, фантастическими животными, магией и чудесами, но не можете представить себе, что трансгендеры существуют? Вы ушли под откос от вдохновляющей женщины, которая писала Гарри Поттера", "Любовь – это мир. Свобода – это принятие. Понимание – сила. Транс-женщины не представляют опасности для общества. Дж. К. Роулинг любит разжигать ненависть к целой группе невинных красивых людей", – пишут под публикацией.

Ранее Роулинг уже сталкивалась с обвинением в трансфобии, а некоторые особенно ярые сторонники ЛГБТК+ даже опубликовали в Сети фото и адрес ее дома. Писательница получила немало угроз, вплоть до физической расправы. Кроме того, ее не пригласили на съемки спецвыпуска к 20-летию выхода первой части поттерианы. Таким было условие Дэниела Рэдклиффа, который заявил, что не будет участвовать в документальном фильме, если там будет Роулинг, оскорбившая трансгендеров.