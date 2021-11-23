Защитники трансгендерных людей опубликовали в Сети адрес и фото дома Джоан Роулинг

Роулинг посоветовала активистам, выступающим за права трансгендеров, уважать и другое мнение, продемонстрировав тем самым безопасность своего движения.

Британская писательница Джоан Роулинг, утверждающая, что на планете есть люди только двух полов – мужчины и женщины, подверглась очередной атаке активистов, якобы защищающих права трансгендеров. На своей странице в Twitter автор "Гарри Поттера" опубликовала несколько твитов о том, с чем столкнулась в последние несколько дней.

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"В прошлую пятницу адрес моей семьи был опубликован в Твиттере тремя активистами-актерами, которые сфотографировались перед нашим домом, стараясь расположить себя так, чтобы наш адрес был виден", – написала Джоан.

Фото: Скриншот

Она обратилась к подписчикам с просьбой:

"Я прошу тех, кто ретвитнул изображение с адресом, который все еще был виден, даже если они сделали это в знак осуждения действий этих людей, удалить его".

Фото: Скриншот

Роулинг рассказала о том, что немало людей, которые писали ей, выражая свою поддержку и готовность выступить на ее защиту, сами прошли через ад.

"Они подвергались кампаниям запугивания, которые варьируются от преследований в социальных сетях, нападений на их работодателей, вплоть до доксинга (поиск и публикация личных данных о человеке, включая фото и видео, без его согласия) и прямых угроз насилия, включая изнасилование".

Фото: Скриншот

Эти угрозы на многих подействовали, поскольку далеко не все они защищены так, как Роулинг.

"Они и их семьи впали в состояние страха и страданий только по той причине, что они отказываются некритически признать, что социально-политическая концепция гендерной идентичности должна заменить концепцию пола", – призналась писательница.

Фото: Скриншот

Что касается лично ее, то автор отметила: ее хейтеры рассчитывали на то, что публикация в Сети фото ее дома и адреса (тот же доксинг) заставит Джоан испугаться и больше не выступать с критикой трансгендеров. Роулинг подчеркнула, что им стоило бы задуматься о своем поведении. Я получила так много угроз расправы, что я могла бы обернуть ими дом, и я не переставала высказываться. Возможно, лучший способ доказать, что ваше движение не представляет угрозы для женщин, – это перестать преследовать и угрожать нам", – заявила она.

Фото: Скриншот

Как известно, писательница уже подверглась обструкции из-за своих убеждений. Так, ее не включили в документальный проект к 20-летию выхода первого фильма о Гарри Поттере, а в сетях распространялся хештэг #RIPJKRowling, и активисты пытались буквально "похоронить" ее карьеру и достоинство. Ее книги жгли, а актеры, исполнившие главные роли в "Гарри Поттере", выступили с ее критикой.

Однако нашлось немало тех, кто выступает в защиту писательницы, будучи уверенными, что она имеет право на свое мнение даже в таком вопросе как гендерная идентичность.