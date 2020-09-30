Джоан Роулинг отреагировала на письмо в ее поддержку

Джоан Роулинг отметила благодарностью всех, кто публично выступил в ее поддержку ввиду масштабной критики и хейтинга со стороны пользоватей социальных сетей после публикации ее романа "Дурная кровь". Писательница написала пост благодарности после того, как в воскресенье издание The Sunday Times опубликовала новость о том, что письмо в защиту писательницы подписали 58 актеров, актрис и писателей, включая, например, Иэна Макьюэна. Представители сферы искусства уверены, что Роулинг стала жертвой "травли и мизогинии (предубеждения к женщинам) в соцсетях".

Джоан Роулинг сообщила в Twitter, что проводила выходные дни с семьей, и поэтому узнала о подписавшихся в ее поддержку знаменитостях только в понедельник. "Я искренне благодарна каждому подписавшемуся. И не только от своего лица, но и от лица всех женщин, которые открыто заявляют о своих правах и смело высказывают собственное мнение, получая в ответ тонны оскорблений и угроз. Также, пользуясь случаям, я хочу еще раз поблагодарить всех, кто пишет слова поддержки на почту. Я стараюсь отвечать на все письма. Извините, если чье-то пропустила!" — поделилась эмоциями писательница.

Причиной для ненависти со стороны Twitter-пользователей стал недавно опубликованный роман Роулинг "Дурная кровь" — пятая книга серии о частном детективе Корморане Страйке. Роман, который Роулинг публикует под псеводнимом Роберт Гэлбрейт, повествует о серийном убийце, который переодевается в женщину, чтобы заманить своих жертв.

Эта линия в сюжете, по мнению некоторых, поддерживает трансофобные настроения. Скандал приобрел масштабный характер и перешел в плоскость публичных обсуждений на многих уровнях.