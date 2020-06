Дэниел Рэдклифф выступил против Джоан Роулинг в трансгендерном скандале

Недавний комментарий знаменитой писательницы Джоан Роулинг в твиттере о трансгендерных людях наделало много шума. Знаменитость обвиняют в трансфобии, а некоторые селебрити позволяют себе довольно грубые высказывания в ее адрес. Неожиданно, в их числе оказался звезда фильмов о Гарри Поттере - Дэниел Рэдклифф.

Актер публично поддержал трансгендерных женщин, признав, что его слова могут быть истолкованы как выступление против писательницы.

"Трансгендерные женщины — это женщины. Любое утверждение об обратном стирает личность и достоинство трансгендерных людей и идет вразрез со всеми советами профессиональных ассоциаций здравоохранения, которые имеют гораздо больше опыта в этой области, чем Джо или я", — написал Дэниел в статье для "Проекта Тревора" (деятельность этой организации направлена на предотвращение самоубийств среди молодых представителей ЛГБТ-сообщества).

"Согласно "Проекту Тревора", 78% трансгендерных и небинарных молодых людей рассказали, что они подвергаются дискриминации из-за своей гендерной идентичности. Очевидно, что мы должны сделать многое, чтобы поддержать трансгендерных и небинарных людей, не лишать их идентичности и не причинять им дальнейшего вреда", — заключил он.



Напомним, Роулинг написала в своем Twitter пост в котором язвительно отметила, что ранее для определения таких "людей" было слово. "Люди, которые менструируют. Я уверена, что было какое-то другое слово для этого. Помогите вспомнить. Жанщуны? Жинущики? Женще?", - написала писательница (People who menstruate. I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?).

