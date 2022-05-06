Дэниел Рэдклифф продает мантии из "Гарри Поттера", чтобы помочь Украине

Часть вырученных денег актер хочет отправить в поддержку украинских семей.

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Звезда киносаги о мальчике-волшебнике Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф намерен присоединиться к числу знаменитостей, которые помогают Украине. Актер объявил большую распродажу мантий волшебников из культового фильма, деньги от продажи которых передадут в помощь украинским семьям. Об этом актер сообщил у себя в Instagram.

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"Часть денег с каждой проданной мантии мы будем отправлять в поддержку украинских семей", — написано на сайте, где продаются товары из киносаги.

Купить настоящую мантию волшебников Хогвартса с галстуком можно за 35 долларов. Есть размеры как для детей, так и для взрослых. Мантии представлены с четырьмя вариантами нашивок, по цветам факультетов школы Хогвартс.

Напомним, недавно 32-летний британский актер Дэниел Рэдклифф сообщил о том, что прекращает актерскую карьеру и будет пробовать себя в новой профессии. Звезда киносаги о мальчике- волшебнике Гарри Поттере планирует снять фильм о киноиндустрии по собственному сценарию.

Также Фокус писал о том, что в британском округе Пембрукшир (Уэльс) разгорается нешуточная дискуссия о том, нужно ли убрать с пляжа мемориал, посвященный эльфу Добби из книг про Гарри Поттера. По мнению местных жителей, паломничество туристов к "могиле" книжного персонажа вредит окружающей среде.

Фокус рассказывал о визите во Львов голливудской кинозвезды Анджелины Джоли. Поездка в Украину, которая третий месяц живет в режиме военное времени, произвела на нее сильное впечатление. Актриса искренне призналась, что сопереживает целому поколению детей, вынужденных переживать тяготы войны.