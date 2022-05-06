Денієл Редкліфф продає мантії з "Гаррі Поттера", щоб допомогти Україні

Частину виручених грошей актор хоче надіслати на підтримку українських сімей.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Зірка кіносаги про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера Денієл Редкліфф має намір приєднатися до знаменитостей, які допомагають Україні. Актор оголосив великий розпродаж мантій чарівників із культового фільму, гроші від продажу яких передадуть на допомогу українським сім'ям. Про це актор повідомив у себе в Instagram.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Частину грошей із кожної проданої мантії ми надсилатимемо на підтримку українських сімей", — написано на сайті, де продаються товари з кіносаги.

Купити справжню мантію чарівників Гоґвартсу з краваткою можна за 35 доларів. Є розміри як дітей, так дорослих. Мантії представлені з чотирма варіантами нашивок, за кольорами факультетів школи Гоґвортс.

Нагадаємо, нещодавно 32-річний британський актор Денієл Редкліфф повідомив про те, що припиняє акторську кар'єру та пробуватиме себе в новій професії. Зірка кіносаги про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера планує зняти фільм про кіноіндустрію за власним сценарієм.

Також Фокус писав про те, що в британському окрузі Пембрукшир (Вельс) розгорається серйозна дискусія про те, чи потрібно прибрати з пляжу меморіал, присвячений ельфу Добі з книг про Гаррі Поттера. На думку місцевих жителів, паломництво туристів до "могили" книжкового персонажа шкодить довкіллю.

Фокус розповідав про візит до Львова голлівудської кінозірки Анджеліни Джолі. Поїздка в Україну, яка третій місяць живе в режимі воєнного часу, справила на неї сильне враження. Акторка щиро зізналася, що співпереживає цілому поколінню дітей, які змушені переживати тяготи війни.