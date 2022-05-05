Із британського пляжу приберуть меморіал, присвячений ельфу Добі з Гаррі Поттера

Саме на пляжі у Вельсі знімали сцену смерті домашнього ельфа Добі для фільму "Гаррі Поттер і Дари смерті".

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У британському Пембрукширі спалахує неабияка дискусія з приводу спонтанного меморіалу, присвяченого ельфу Добі з книг про Гаррі Поттера. Про це пише Daily Mail.

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Сцену смерті та поховання домашнього ельфа для фільму "Дари смерті" знімали на пляжі Freshwater West Beach у Пембрукширі, Вельс. І з того часу мальовничий пляж став місцем паломництва шанувальників творчості Джоан Роулінг.

[ + – ] Сцена похорону ельфа Добі в "Дарах смерті" Фото: Скриншот

Вони приносили каміння з посвятами Добі та залишали його на пляжі. Згодом утворилася ціла купа, яка, на думку місцевих жителів, псує вид на пляж, і вони вимагають її прибрати. До справи підключився Національний фонд, який вважає, що якщо меморіал прибрати, то фанати знову принесуть каміння, і вид буде зіпсований. Крім каменів, фанати залишають шкарпетки, які вітер розносить по пляжу.

У книзі та фільмі ельф Добі отримав свободу, коли обманом отримав шкарпетку. Роулінг писала, що лише господар може звільнити домашнього ельфа, коли подарує йому предмет одягу.

Також постало питання про паркування та вуличні туалети, оскільки з припливом туристів на пляж "збільшилося навантаження на навколишнє середовище та об'єкти".

Фото: соцсети Фото: Соцсети Фото: соцсети Фото: соцсети

Місцеві жителі побоюються, що, прагнучи висловити повагу до вигаданого персонажа, туристи зруйнують піщані дюни.

"Чому комп'ютерний персонаж викликає більше пошани, ніж наша сільська місцевість?", — запитують місцеві жителі в соцмережах. Долю меморіалу вирішують у мережі, відкривши опитування.