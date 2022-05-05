UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

С британского пляжа уберут мемориал, посвященный эльфу Добби из Гарри Поттера

756
эльф добби, домашний эльф. гарри поттер, смерть добби, джоан роулинг
Фото: Скриншот | Домашний эльф Добби

Именно на пляже в Уэльсе снимали сцену смерти домашнего эльфа Добби для фильма "Гарри Поттер и Дары смерти"

В британском Пембрукшире разгорается нешуточная дискуссия по поводу спонтанного мемориала, посвященного эльфу Добби из книг про Гарри Поттера. Об этом пишет Daily Mail.

Сцену смерти и погребения домашнего эльфа для фильма "Дары смерти" снимали на пляже Freshwater West Beach в Пембрукшире, Уэльс. И с того времени живописный пляж стал местом паломничества фанатов творчества Джоан Роулинг.

эльф добби, домашний эльф. гарри поттер, смерть добби, джоан роулинг
Сцена похорон эльфа Добби в "Дарах смерти"
Фото: Скриншот

Они приносили камни с посвящениями Добби и оставляли их на пляже. Со временем образовалась целая куча, которая, по мнению местных жителей, портит вид на пляж и они требуют ее убрать. К делу подключился Национальный фонд, который считает, что если мемориал убрать, то фанаты снова принесут камни и вид снова будет испорчен. Кроме камней фанаты оставляют носки, которые ветер разносит по пляжу.

В книге и фильме, эльф Добби получил свободу, когда обманом заполучил носок. Роулинг писала, что только хозяин может освободить домашнего эльфа, когда подарит ему предмет одежды.

Также встал вопрос о парковке и уличных туалетах, так как с притоком туристов на пляж, "увеличилась нагрузка на окружающую среду и объекты".

эльф добби, домашний эльф. гарри поттер, смерть добби, джоан роулинг
Фото: соцсети
эльф добби, домашний эльф. гарри поттер, смерть добби, джоан роулинг
Фото: Соцсети
эльф добби, домашний эльф. гарри поттер, смерть добби, джоан роулинг
Фото: соцсети
эльф добби, домашний эльф. гарри поттер, смерть добби, джоан роулинг
Фото: соцсети
эльф добби, домашний эльф. гарри поттер, смерть добби, джоан роулинг
эльф добби, домашний эльф. гарри поттер, смерть добби, джоан роулинг
эльф добби, домашний эльф. гарри поттер, смерть добби, джоан роулинг
эльф добби, домашний эльф. гарри поттер, смерть добби, джоан роулинг

Местные жители опасаются, что, стремясь выразить почтение вымышленному персонажу, туристы разрушат песчаные дюны.

"Почему компьютерный персонаж вызывает больше уважения, чем наша сельская местность?", — вопрошают местные жители в соцсетях. Судьбу мемориала решают в Сети, открыв опрос.