С британского пляжа уберут мемориал, посвященный эльфу Добби из Гарри Поттера

Именно на пляже в Уэльсе снимали сцену смерти домашнего эльфа Добби для фильма "Гарри Поттер и Дары смерти"

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В британском Пембрукшире разгорается нешуточная дискуссия по поводу спонтанного мемориала, посвященного эльфу Добби из книг про Гарри Поттера. Об этом пишет Daily Mail.

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Сцену смерти и погребения домашнего эльфа для фильма "Дары смерти" снимали на пляже Freshwater West Beach в Пембрукшире, Уэльс. И с того времени живописный пляж стал местом паломничества фанатов творчества Джоан Роулинг.

[ + – ] Сцена похорон эльфа Добби в "Дарах смерти" Фото: Скриншот

Они приносили камни с посвящениями Добби и оставляли их на пляже. Со временем образовалась целая куча, которая, по мнению местных жителей, портит вид на пляж и они требуют ее убрать. К делу подключился Национальный фонд, который считает, что если мемориал убрать, то фанаты снова принесут камни и вид снова будет испорчен. Кроме камней фанаты оставляют носки, которые ветер разносит по пляжу.

В книге и фильме, эльф Добби получил свободу, когда обманом заполучил носок. Роулинг писала, что только хозяин может освободить домашнего эльфа, когда подарит ему предмет одежды.

Также встал вопрос о парковке и уличных туалетах, так как с притоком туристов на пляж, "увеличилась нагрузка на окружающую среду и объекты".

Фото: соцсети Фото: Соцсети Фото: соцсети Фото: соцсети

Местные жители опасаются, что, стремясь выразить почтение вымышленному персонажу, туристы разрушат песчаные дюны.

"Почему компьютерный персонаж вызывает больше уважения, чем наша сельская местность?", — вопрошают местные жители в соцсетях. Судьбу мемориала решают в Сети, открыв опрос.