Дэниел Рэдклифф заканчивает актерскую деятельность

Знаменитость планирует попробовать себя в новой профессии.

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32-летний британский актер Дэниел Рэдклифф приостановит актерскую карьеру и попробует себя в новой профессии. Об этом актер рассказал Empire.

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Звезда киносаги о мальчике-волшебнике Гарри Поттере планирует попробовать себя в роли режиссера и снять собственный фильм. Отмечается, что это будет картина о киноиндустрии по сценарию самого Рэдклиффа.

[ + – ] Дэниел Рэдклифф стал популярным после выхода на экраны фильмов о Гарри Поттере, где актер сыграл главную роль Фото: коллаж Фокус

"Есть у меня идея, по мотивам написанного мной. Надеюсь, смогу срежиссировать. Это будет в ближайшие несколько лет, потому что на полтора года у меня все расписано. Люди часто говорят, "пиши о чем знаешь". Моя жизнь мало поддается описанию, так что об этом я писать не хочу. Но я нашел выход, чтобы написать о чем-то, связанном с киноиндустрией", — отметил британский актер.

Также Дэниел Рэдклифф добавил, что не планирует сниматься в своем фильме, ведь при монтаже "не хочет часто видеть свое лицо" на экранах.

Напомним, Дэниел Рэдклифф в свое время был влюблен в старшую него актрису из фильмов о Гарри Поттере Хелену Бонэм Картер. Однако эта любовь не стала взаимной.

Также Фокус писал об окончании актерской карьеры "крепкого орешка" Брюса Уиллиса. У него обнаружили тяжелую болезнь.