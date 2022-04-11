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Дэниел Рэдклифф заканчивает актерскую деятельность

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Фото: Getty Images | Дэниел Рэдклифф

Знаменитость планирует попробовать себя в новой профессии.

32-летний британский актер Дэниел Рэдклифф приостановит актерскую карьеру и попробует себя в новой профессии. Об этом актер рассказал Empire.

Звезда киносаги о мальчике-волшебнике Гарри Поттере планирует попробовать себя в роли режиссера и снять собственный фильм. Отмечается, что это будет картина о киноиндустрии по сценарию самого Рэдклиффа.

Дэниел Рэдклифф стал популярным после выхода на экраны фильмов о Гарри Поттере, где актер сыграл главную роль
Дэниел Рэдклифф стал популярным после выхода на экраны фильмов о Гарри Поттере, где актер сыграл главную роль
Фото: коллаж Фокус

"Есть у меня идея, по мотивам написанного мной. Надеюсь, смогу срежиссировать. Это будет в ближайшие несколько лет, потому что на полтора года у меня все расписано. Люди часто говорят, "пиши о чем знаешь". Моя жизнь мало поддается описанию, так что об этом я писать не хочу. Но я нашел выход, чтобы написать о чем-то, связанном с киноиндустрией", — отметил британский актер.

Также Дэниел Рэдклифф добавил, что не планирует сниматься в своем фильме, ведь при монтаже "не хочет часто видеть свое лицо" на экранах.

Напомним, Дэниел Рэдклифф в свое время был влюблен в старшую него актрису из фильмов о Гарри Поттере Хелену Бонэм Картер. Однако эта любовь не стала взаимной.

Также Фокус писал об окончании актерской карьеры "крепкого орешка" Брюса Уиллиса. У него обнаружили тяжелую болезнь.