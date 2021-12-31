Дэниел Рэдклифф признался, что был влюблен в актрису Хелену Бонэм Картер

Однако взаимности от девушки актер так и не дождался

За несколько дней до выхода на экраны юбилейного выпуска киносаги "Гарри Поттер", получившего название "Возвращение в Хогвартс", в Сети появляется еще больше интересных подробностей со съемок предыдущих фильмов франшизы. Так, стало известно, что исполнитель главной роли волшебника Гарри Поттера, 32-летний британский актер Дэниел Рэдклифф влюбился во время съемок в актрису Хелену Бонэм Картер. Об этом пишет Page Six.

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Во время интервью для специального выпуска HBO Max Дэниел Рэдклифф прочитал письмо, которое он когда-то писал своей коллеге со съемочной площадки "Гарри Поттера", 55-летней Хелене Бонэм Картер, в котором признался, что влюблен в нее.

[ + – ] Хелена Бонэм Картер

"Дорогая ХБК, — начал читать письмо Рэдклифф, — мне было приятно быть вашим партнером и участником в том смысле, что я всегда держал ваш кофе".

"Я люблю вас, — продолжил он. — Я просто хотел бы родиться на 10 лет раньше, тогда у меня был бы шанс. Большая любовь и благодарность за то, что вы крутая".

Однако Хелена Бонэм Картер, сыгравшая в сериале злодейку Беллатрису Лестрейндж, была далека от любовного интереса Рэдклиффа на съемочной площадке.

Дэниел добавил, что пережил много интриг на съемочной площадке франшизы "Гарри Поттера". Ведь в свое время актер впервые поцеловался между съемками, впервые начал отношения с девушками.

Ранее другая актриса "Гарри Поттера" Эмма Уотсон рассказала о своей влюбленности на съемочной площадке.

Напомним, Фокус писал о суммах гонораров главных актеров "Гарри Поттера" за предыдущие части франшизы.