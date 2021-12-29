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Эмма Уотсон призналась, в кого была влюблена на съемках "Гарри Поттера"

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эмма уотсон, гарри поттер, гермиона грейнджер, том фелтон, драко малфой
Фото: Скриншот

И это был не Руперт Гринт, за которого героиня Эммы вышла замуж в финале франшизы

1 января 2022 года выйдет специальный эпизод культовой франшизы про мальчика-волшебника Гарри Поттера. И актеры из оригинальных фильмов снова встретились на съемочной площадке. Перед долгожданной премьерой актеры решили вспомнить о том, как проходили съемки фильмов. И сделали несколько признаний. Об этом пишет Daily Mail.

Так, Эмма Уотсон призналась, что на съемках влюбилась в одного из коллег. И это не был Руперт Гринт, который сыграл Рона Уизли, мальчика, в которого была влюблена героиня Эммы – Гермиона Грейнджер.

эмма уотсон, руперт гринт, гарри поттер
Эмма Уотсон и Руперт Гринт
Фото: Скриншот

Оказалось, что Эмме очень нравился Том Фелтон, исполнитель роли Драко Малфоя. Причем по сюжету они враждовали все восемь фильмов.

том фелтон, драко малфой
Том Фелтон на съемках специального эпизода "Возвращение в Хогвардс"
Фото: Скриншот

"Я вошла в комнату, где у нас были уроки… И я просто не знаю, как это сказать — я просто влюбилась в него. Помню, у нас было задание, нарисовать, как по нашему мнению выглядел Бог и Том нарисовал девушку на скейте в кепке козырьком назад. Я приходила каждый день, и искала его номер в листе звонков, он был номером семь", — сказала Эмма.

Том Фелтон и Эмма Уотсон на съемках специального эпизода "Возвращение в Хогвардс"

Однако парой юные актеры так и не стали, но остались друзьями. Эмма призналась, что Том воспринимал ее, как члена семьи и только.

"Он был на три года старше меня, и поэтому относился ко мне, как к младшей сестренке", — рассказала актриса.

том фелтон, драко малфой
Том Фелтон в роли Драко Малфоя
Фото: Скриншот

Том, в свою очередь, признался, что знал о чувствах Эммы. "Мне кажется, я тогда сидел в кресле гримера и кто-то сказал: "Да парень, она в тебя влюблена!". А я стал защищать ее. Да, у меня всегда была к Эмме симпатия и это продолжается и сейчас. Мы всегда чувствовали… родство", — рассказал Фелтон.

Сейчас 31-летняя Эмма Уотсон встречается с бизнесменом Лео Робинтоном. А 34-летний Том был в отношениях с актрисой Джейд Оливией Гордон, которая в фильме "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2" сыграла жену Драко Малфоя — Асторию Гринграсс.