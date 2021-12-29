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Емма Вотсон зізналася, у кого була закохана на зйомках "Гаррі Поттера"

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емма вотсон, гаррі поттер, герміона грейнджер, том фелтон, драко мелфой
Фото: Скриншот

І це був не Руперт Грінт, за якого героїня Емми вийшла заміж у фіналі франшизи.

1 січня 2022 року вийде спеціальний епізод культової франшизи про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера. І актори із оригінальних фільмів знову зустрілися на знімальному майданчику. Перед довгоочікуваною прем'єрою актори вирішили згадати, як проходили зйомки фільмів. І зробили кілька зізнань. Про це пише Daily Mail.

Так, Емма Вотсон зізналася, що на зйомках закохалася в одного з колег. І це не був Руперт Грінт, який зіграв Рона Візлі, хлопчика, якого закохувала героїня Емми – Герміона Ґрейнджер.

емма вотсон, руперт грінт, гаррі поттер
Емма Вотсон та Руперт Грінт
Фото: Скриншот

Виявилося, що Еммі дуже подобався Том Фелтон, виконавець ролі Драко Мелфоя. Причому за сюжетом вони ворогували всі вісім фільмів.

том фелтон, драко мелфой
Том Фелтон на зйомках спеціального епізоду "Повернення у Гоґвортс"
Фото: Скриншот

"Я увійшла до кімнати, де у нас були уроки… І я просто не знаю, як це сказати — я просто закохалася в нього. Пам'ятаю, у нас було завдання, намалювати, як на нашу думку виглядав Бог і Том намалював дівчину на скейті в кепці з козирком назад. Я приходила щодня, і шукала його номер у аркуші дзвінків, він був номером сім", — сказала Емма.

Том Фелтон і Емма Вотсон на зйомках спеціального епізоду "Повернення у Гоґвортс"

Проте парою юні актори так і не стали, але лишилися друзями. Емма зізналася, що Том сприймав її як члена сім'ї і тільки.

"Він був на три роки старший за мене, і тому ставився до мене, як до молодшої сестрички", — розповіла актриса.

том фелтон, драко мелфой
Том Фелтон у ролі Драко Мелфоя
Фото: Скриншот

Том, зі свого боку, зізнався, що знав про почуття Емми. "Мені здається, я тоді сидів у кріслі гримера і хтось сказав: "Так хлопець, вона в тебе закохана!". А я став захищати її. Так, у мене завжди була до Емми симпатія і це продовжується і зараз. Ми завжди відчували… спорідненість", — розповів Фелтон.

Наразі 31-річна Емма Вотсон зустрічається з бізнесменом Лео Робінтоном. А 34-річний Том був у стосунках із актрисою Джейд Олівією Гордон, яка у фільмі "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2" зіграла дружину Драко Мелфоя — Асторію Грінграсс.