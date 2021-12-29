Емма Вотсон зізналася, у кого була закохана на зйомках "Гаррі Поттера"

І це був не Руперт Грінт, за якого героїня Емми вийшла заміж у фіналі франшизи.

1 січня 2022 року вийде спеціальний епізод культової франшизи про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера. І актори із оригінальних фільмів знову зустрілися на знімальному майданчику. Перед довгоочікуваною прем'єрою актори вирішили згадати, як проходили зйомки фільмів. І зробили кілька зізнань. Про це пише Daily Mail.

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Так, Емма Вотсон зізналася, що на зйомках закохалася в одного з колег. І це не був Руперт Грінт, який зіграв Рона Візлі, хлопчика, якого закохувала героїня Емми – Герміона Ґрейнджер.

[ + – ] Емма Вотсон та Руперт Грінт Фото: Скриншот

Виявилося, що Еммі дуже подобався Том Фелтон, виконавець ролі Драко Мелфоя. Причому за сюжетом вони ворогували всі вісім фільмів.

[ + – ] Том Фелтон на зйомках спеціального епізоду "Повернення у Гоґвортс" Фото: Скриншот

"Я увійшла до кімнати, де у нас були уроки… І я просто не знаю, як це сказати — я просто закохалася в нього. Пам'ятаю, у нас було завдання, намалювати, як на нашу думку виглядав Бог і Том намалював дівчину на скейті в кепці з козирком назад. Я приходила щодня, і шукала його номер у аркуші дзвінків, він був номером сім", — сказала Емма.

[ + – ] Том Фелтон і Емма Вотсон на зйомках спеціального епізоду "Повернення у Гоґвортс"

Проте парою юні актори так і не стали, але лишилися друзями. Емма зізналася, що Том сприймав її як члена сім'ї і тільки.

"Він був на три роки старший за мене, і тому ставився до мене, як до молодшої сестрички", — розповіла актриса.

[ + – ] Том Фелтон у ролі Драко Мелфоя Фото: Скриншот

Том, зі свого боку, зізнався, що знав про почуття Емми. "Мені здається, я тоді сидів у кріслі гримера і хтось сказав: "Так хлопець, вона в тебе закохана!". А я став захищати її. Так, у мене завжди була до Емми симпатія і це продовжується і зараз. Ми завжди відчували… спорідненість", — розповів Фелтон.

Наразі 31-річна Емма Вотсон зустрічається з бізнесменом Лео Робінтоном. А 34-річний Том був у стосунках із актрисою Джейд Олівією Гордон, яка у фільмі "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2" зіграла дружину Драко Мелфоя — Асторію Грінграсс.