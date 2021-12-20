Стало известно, сколько заработали главные актеры во время съемок "Гарри Поттера"

Премьера юбилейного выпуска "Возвращение в Хогвартс" ожидается в первый день 2022 года

Осенью 2021 года фанатов "поттерианы" порадовали новостью о выходе нового "Гарри Поттера", посвященного 20-летию экранизации первого фильма франшизы "Гарри Поттер и философский камень". Спецвыпуск получил название "Возвращение в Хогвартс", и в нем появятся любимые актеры: Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт и другие волшебники.

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[ + – ] Официальный тизер спецэпизода "Гарри Поттер: Возвращение в Хогвартс"

За пятую часть киносаги "Гарри Поттер", которая называлась "Гарри Поттер и Орден Феникса", актеры Эмма Уотсон и Руперт Гринт, исполнившие роли маленьких волшебников Гермионы и Рона, получили по 4 миллиона долларов. Однако эта сумма, по сравнению с гонораром за две части фильма "Гарри Поттер и Дары смерти", не так велика. Поскольку за участие в этом проекте актеры получили по 30 миллионов долларов. Об этом сообщает People Talk.

[ + – ] Второй постер нового "Гарри Поттера"

Однако, самый большой гонорар, ожидаемо, был у Дэниела Рэдклиффа, исполнившего роль главного мальчика-волшебника Гарри Поттера, "выжившего мальчика". За съемку в первом фильме, которому в 2021 году исполнилось 20 лет, актер получил 1 миллион долларов. А за участие в "Гарри Поттере и Ордене Феникса" Дэниел Рэдклифф заработал 14 миллионов долларов. За два эпизода "Даров смерти" главный герой получил 40 миллионов долларов.

Ранее Фокус сообщал, что в Сеть выложили первый постер нового "Гарри Поттера", в котором пригласили фанатов мира чудес вернуться к месту, где начинается магия.

Напомним, недавно появился первый тизер спецвыпуска "Гарри Поттера". В ролике хорошо известные герои получают анонимные приглашения в Хогвартс спустя года.