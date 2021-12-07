Вышел первый тизер спецвыпуска "Гарри Поттера" (видео)

Хорошо знакомые главные герои киносаги снова собрались вместе

Осенью 2021 года всех потероманов ошеломила новость о съемках специального эпизода культовой киносаги "Гарри Поттер" к 20-летию выхода на экраны первого фильма франшизы "Гарри Поттер и философский камень". Премьера этого фильма прошла 16 ноября 2001 года. Он собрал более миллиарда долларов и до сих пор является одной из наиболее успешных и прибыльных франшиз всех времен.

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Накануне вышел первый официальный тизер спецвыпуска от киностудии HBO Max. Он получил название "Возвращение в Хогвартс".

Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт возвращаются на экраны в образах маленьких друзей-колдунов Гарри, Гермионы и Рона. В спецэпизоде также увидим и других актеров франшизы: Хелену Бонэм Картер, Тома Фелтона, Гэри Олдмена и других.

[ + – ] Первый тизер "Возвращение в Хогвартс".

Главные герои получают анонимное приглашение в хорошо знакомую школу магии через 20 лет. Кто отправил это приглашение в Хогвартс, с видео непонятно. Однако уже в скором времени, 1 января 2022 года, зритель узнает все секреты и оценит новый эпизод культовой картины.

[ + – ] Гермиона, Гарри и Рон вернутся на экраны в 2022 году

Ранее мы сообщали, что создателя мира магии и автора книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, британскую писательницу Джоан Роулинг не покажут в специальном выпуске к 20-летию киносаги. Роулинг покажут только в архивных кадрах создания первого фильма, но она не появится в самом спецвыпуске. Такое решение создатели спецэпизода приняли из-за скандала вокруг высказываний Джоан Роулинг относительно трансгендерных людей.

Напомним, актриса Марго Робби рассказала об особой любви к книгам о Гарри Поттере и мире магии.