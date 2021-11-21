В Сети появился хэштег против хейта в адрес Джоан Роулинг

Автора бессмертной саги о мире магии и "мальчике, который выжил", вырежут из специального эпизода, приуроченного к 20-летию "Гарри Поттера"

56-летняя Джоан Роулинг, британская писательница, вызвала волну хейта и негодования со стороны многих коллег, а также, актерского состава "Гарри Поттера" после публикации ее нового романа о детективе Кормороне Страйке, в котором главным злодеем выступал трансвестит.

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Далее, летом 2020 года Джоан Роулинг публиковала твиты, где утверждала, что существует только два пола – мужчины и женщины. И выступала против формулировки женщины как "менструирующей особи" и активно транслировала свою позицию в социальных сетях. Ее позиция вызвала ярое недовольство со стороны представителей ЛГБТК+, обвинивших автора в трансфобии.

Впоследствии она подняла тему биологического пола: "Если пола не существует, нет влечения к своему полу. Если пола не существует, то живая реальность женщин во всем мире стирается. Я знаю и люблю трансгендеров, но стирание концепции пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь ". Позже писательница в открытом письме подчеркнула, что уважает права каждого человека, в том числе трансгендеров, и их выбор.

Напомним, что специально к 20-летию выхода первого фильма о мальчике, который выжил, главные герои киносаги Эмма Уотсон, Дэниел Рэдклифф и Руперт Гринт снова появятся на экранах в образах маленьких волшебников Гермионы, Гарри и Рона. Премьера спецвыпуска ожидается 1 января 2022 года на HBO Max.

Утверждается, что "маму Гарри Поттера" покажут только в архивных кадрах создания первого фильма, но ее не будет в самом спецвыпуске.

В Сети люди разделились на два лагеря: одни продолжают волну хейта в сторону высказываний Роулинг, другие же пытаются ее защитить и поддержать. Фанаты творчества Джоан Роулинг даже запустили в соцсети хэштег #IStandWithJKRowling (Я за Джоан Роулинг).

"Женщина, перед которой должен извиниться весь интернет", — пишут поклонники писательницы и созданной ею вселенной магии.

Напомним, ранее Фокус разбирался, за что возненавидели Джоан Роулинг, и в хронологии этого скандала.

Также мы рассказывали о людях, которые решили поддержать писательницу в ее свободе слова.

Ранее мы сообщали, что Джоан Роулинг выпустила новую книгу под названием "Рождественский поросенок", ставший первой детской книгой автора после "Гарри Поттера".