У мережі з'явився хештег проти хейту на адресу Джоан Роулінг

Авторку безсмертної саги про світ магії та "хлопчика, який вижив", виріжуть зі спеціального епізоду, присвяченого 20-річчю "Гаррі Поттера"

56-річна Джоан Роулінг, британська письменниця, викликала хвилю хейту та обурення з боку багатьох колег, а також акторського складу "Гаррі Поттера" після публікації її нового роману про детектива Корморона Страйка, у якому головним лиходієм став трансвестит.

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Далі, влітку 2020 року, Джоан Роулінг публікувала твіти, де стверджувала, що існує лише дві статі – чоловіки та жінки. І виступала проти формулювання жінки як "людини з менструацією" та активно транслювала свою позицію у соціальних мережах. Її позиція викликала затяте невдоволення з боку представників ЛГБТК+, які звинуватили авторку в трансфобії.

Згодом вона порушила тему біологічної статі: "Якщо статі не існує, немає потягу до своєї статі. Якщо статі не існує, то жива реальність жінок у всьому світі стирається. Я знаю і люблю трансгендерів, але стирання концепції статі позбавляє багатьох можливостей осмислено обговорювати своє життя". Пізніше письменниця у відкритому листі наголосила, що поважає права кожної людини, зокрема трансгендерів, та їхній вибір.

Нагадаємо, що спеціально до 20-річчя виходу першого фільму про хлопчика, який вижив, головні герої кіносаги Емма Вотсон, Денієл Редкліфф та Руперт Грінт знову з'являться на екранах в образах маленьких чарівників Герміони, Гаррі та Рона. Прем'єра спецвипуску очікується 1 січня 2022 року на HBO Max.

Стверджується, що "маму Гаррі Поттера" покажуть лише в архівних кадрах створення першого фільму, але її не буде в самому спецвипуску.

У мережі люди розділилися на два табори: одні продовжують хвилю хейту в бік висловлювань Роулінг, інші намагаються її захистити та підтримати. Фанати творчості Джоан Роулінг навіть запустили в соцмережі хештег #IStandWithJKRowling (Я за Джоан Роулінг).

"Жінка, перед якою має просити вибачення весь інтернет", — пишуть шанувальники письменниці та створеного нею всесвіту магії.

Нагадаємо, раніше Фокус розбирався, за що зненавиділи Джоан Роулінг і в хронології цього скандалу.

Також ми розповідали про людей, які вирішили підтримати письменницю в її свободі слова.

Раніше ми повідомляли, що Джоан Роулінг випустила нову книгу під назвою "Різдвяне порося", що стала першою дитячою книгою авторки після "Гаррі Поттера".