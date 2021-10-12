Джоан Роулінг випустила дитячу книгу "Різдвяне порося"

Це перша дітей після романів про Гаррі Поттера, написана Роулінг.

Британська письменниця Джоан Роулінг, відома також, як "мама Гаррі Поттера", котра прославилася казковими романами про чарівників, маглів і боротьбу добра зі злом, випустила нову дитячу книгу під назвою "Різдвяне порося". Про це пише Daily Mail.

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Головний герой нової книги — семирічний хлопчик на ім'я Джек. Він вирушає в загадкову Країну Загублених, де править жахливий монстр, щоб врятувати свою улюблену іграшку — порося на ім'я Пок. Джека чекають пригоди і важкі випробування, але він готовий на все заради порятунку друга.

Роулінг уже зізналася, що на написання книги її надихнув її власний син Девід, у якого теж була улюблена іграшка — м'яке порося.

Письменниця розповіла, що він дуже любив порося і вона, побоюючись, що його втрата засмутить хлопчика, купила таку ж на заміну, а Девід випадково знайшов його в шафі, заявив, що це брат його великого поросяти і з того часу грав із ними двома.

Країну Загублених вона описувала під час відпустки, поки діти грали на пляжі. Тож, можливо, ідея книги про Джека і його поросятка виникла одночасно з Гаррі Поттером.

Друкована версія "Різдвяного порося" вийшла одночасно англійською та понад двадцятьма мовами. Проілюстрував її відомий британський художник Джим Філд.

Нагадаємо, після романів про Гаррі Поттера, Джоан Роулінг спробувала себе в дорослій і детективній прози. Вона написала драматичний роман "Випадкова вакансія" в 2021 році, а потім під псевдонімом Роберт Гелбрейт випустила п'ять романів про приватного шпигуна Корморана Страйка і його помічницю Робін Еллакотт.

Детективи отримали загалом позитивні відгуки від критиків, а те, що під личиною Гелбрейта, колишнього агента Королівської Військової Поліції, ховається відома письменниця, журналісти розкрили випадково. Пізніше Роулінг зізналася, що хотіла почути чесні відгуки про свою роботу.

Британський канал BBC випустив детективний телесеріал про розслідування приватного детектива Корморана Страйка. В основі сюжету лежать перші три книги серії: "Поклик зозулі", "Шовкопряд" і "На службі зла". Прем'єра відбулася в 2017 році. Головні ролі Корморан і Робін зіграли актори Том Берк і Голлідей Грейнджер.