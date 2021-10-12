Джоан Роулинг выпустила первую детскую книгу после "Гарри Поттера"

Книга под названием "Рождественский поросенок" расскажет историю мальчика Джека и его игрушки

Британская писательница Джоан Роулинг, известная также, как "мама Гарри Поттера", прославившаяся сказочными романами о волшебниках, маглах и борьбе добра со злом, выпустила новую детскую книгу под названием "Рождественский поросенок". Об этом пишет Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Главный герой новой книги – семилетний мальчик по имени Джек. Он отправляется в загадочную Страну Затерянных, где правит ужасный монстр, чтобы спасти свою любимую игрушку — поросенка по имени Пок. Джека ждут приключения и тяжелые испытания, но он готов на все ради спасения друга.

Роулинг уже призналась, что на написание книги ее вдохновил ее собственный сын Дэвид, у которого тоже была любимая игрушка – мягкий поросенок.

Писательница рассказала, что он очень любил поросенка и она, опасаясь, что его потеря расстроит мальчика, купила такую же на замену, а Дэвид случайно нашел ее в шкафу, заявил, что это брат его старого поросенка и с той поры играл ими двумя.

Страну Затерянных она описывала во время отпуска, пока дети играли на пляже. Так что, возможно, идея книги о Джеке и его поросенке возникла одновременно с Гарри Поттером.

Печатная версия "Рождественского поросенка" вышла одновременно на английском и более двадцати языках. Проиллюстрировал ее известный британский художник Джим Филд.

Напомним, после романов о Гарри Поттере, Джоан Роулинг попробовала себя во взрослой и детективной прозе. Она написала драматический роман "Случайная вакансия" в 2021 году, а потом под псевдонимом Роберт Гэлбрейт выпустила пять романов о частном сыщике Корморане Страйке и его помощнице Робин Эллакотт.

Детективы получили в целом положительные отзывы от критиков, а то, что под личиной Гэлбрейта, бывшего агента Королевской Военной Полиции, скрывается известная писательница, журналисты раскрыли случайно. Позже Роулинг призналась, что хотела услышать честные отзывы о своей работе.

Британский канал BBC выпустил детективный телесериал о расследованиях частного детектива Корморана Страйка. В основе сюжета лежат первые три книги серии: "Зов кукушки", "Шелкопряд" и "На службе зла". Премьера состоялась в 2017 году. Главное роли Корморана и Робин исполнили актеры Том Берк и Холлидей Грейнджер.