Марго Робби призналась в любви к книгам о Гарри Поттере

Актриса рассказала, что ее муж Том Акерли снимался в фильме "Гарри Поттер и узник Азкабана"

Австралийская актриса Марго Робби рассказала семейный секрет. Оказалось, что она фанатка книг и фильмов про Гарри Поттера. А ее муж, ассистент режиссера Том Акерли в детстве снимался в одном из фильмов. Об этом пишет Daily Mail.

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"Если бы Том рассказал мне о своем актерском опыте раньше, я бы быстрей согласилась выйти за него замуж", — призналась актриса.

[ + – ] Том Акерли в фильме "Гарри Поттер и узник Азкабана" Фото: Скриншот

Впрочем, роль у Акерли была крохотной. Он сыграл одного из школьников и заметить его можно в эпизоде, когда Драко Малфой идет к гиппогрифу на уроке у Хагрида. Акерли один из мальчиков, которых он отталкивает.

Но Марго призналась, что все равно была впечатлена. Ведь она всегда любила книги и фильмы о Гарри Поттере и даже одно время носила круглые очки, как у главного героя.

[ + – ] Марго Робби в 13 лет Фото: Соцсети

31-летняя звезда фильмов "Однажды в Голливуде" и "Волк с Уолл-стрит" рассказала об этом интервью на шоу Джимми Киммела и даже показала снимок, на котором она в 13 лет читает одну из книг Роулинг.

[ + – ] Марго Робби и Том Акерли Фото: Instagram alpha_meows [ + – ] Марго Робби и Том Акерли Фото: Instagram alpha_meows

"Я пью чай, я в своей постели, читаю очередную книгу про Поттера. И да. У меня были брекеты и я носила хвостик. И я ношу очки, которые мне были не нужны. Я соврала окулисту, чтобы получить их и быть похожей на Поттера", — призналась Марго.

Напомним, Марго Робби и Том Акерли познакомились на съемках фильма "Французская сюита". Пара поженилась в 2016 году после трех лет отношений.