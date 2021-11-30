Марго Роббі зізналася в любові до книг про Гаррі Поттера

Актриса розповіла, що її чоловік Том Акерлі знімався у фільмі "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану"

Австралійська акторка Марго Роббі розповіла сімейний секрет. Виявилося, що вона фанатка книг і фільмів про Гаррі Поттера. А її чоловік, помічник режисера Том Акерлі, у дитинстві знімався в одному з фільмів. Про це пише Daily Mail.

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"Якби Том розповів мені про свій акторський досвід раніше, я швидше погодилася б вийти за нього заміж", — зізналася актриса.

[ + – ] Том Акерлі у фільмі "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" Фото: Скриншот

Утім, роль Акерлі була крихітною. Він зіграв одного зі школярів, і помітити його можна в епізоді, коли Драко Мелфой іде до гіпогрифа на уроці в Геґріда. Акерлі один із хлопчиків, яких він відштовхує.

Але Марго зізналася, що все одно була вражена. Адже вона завжди любила книги та фільми про Гаррі Поттера і навіть свого часу носила круглі окуляри, як у головного героя.

[ + – ] Марго Роббі у 13 років Фото: Соцсети

31-річна зірка фільмів "Одного разу в Голлівуді" та "Вовк із Волл-стріт" розповіла про це інтерв'ю на шоу Джиммі Кіммела та навіть показала знімок, на якому вона в 13 років читає одну з книг Роулінг.

[ + – ] Марго Роббі та Том Акерлі Фото: Instagram alpha_meows [ + – ] Марго Роббі та Том Акерлі Фото: Instagram alpha_meows

"Я п'ю чай, я у своєму ліжку, читаю чергову книгу про Поттера. І так. У мене були брекети, і я носила хвостик. І я ношу окуляри, які мені не потрібні. Я збрехала окулісту, щоб отримати їх і бути схожою на Поттера", — зізналася Марго.

Нагадаємо, Марго Роббі й Том Акерлі познайомилися на зйомках фільму "Французька сюїта". Пара одружилася у 2016 році після трьох років стосунків.