В США трансгендерный спортсмен впервые принял участие в отборе на Олимпиаду

Также он является первым спортсменом-трансгендером, которого поддержал Nike

Впервые в истории США, в отборочных турнирах в олимпийскую сборную страны принял участие открытый мужчина-трансгендер 39-летний Крис Мосье. Об этом он рассказал на своем "Инстаграм" аккаунте.

Он занимался дуатлоном и триатлоном и в 2015 году стал первым трансгендерным атлетом в американской сборной в этих видах спорта.

Для того, чтобы пробиться на Олимпийские игры, Крис решил попробовать себя в спортивной ходьбе.

"Поскольку в прошлом году моей главной целью было участие в Олимпийских играх, я чувствую себя чрезвычайно успешным. Я начал тренироваться в новом виде спорта в мае 2019 года. В январе 2020 года я занял 12-е место в рейтинге лучших мужчин страны", - пишет спортсмен.

Однако, во время гонки Мосье получил травму колена и в итоге занял 12 место среди мужчин.

В дальнейшем атлет планирует вернуться к дуатлону и совмещать его со спортивной ходьбой.

Напомним, что Крис Мосье является первым спортсменом-трансгендером, которого поддержал Nike.

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