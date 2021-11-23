Захисники трансгендерних людей опублікували в мережі адресу та фото будинку Джоан Роулінг

Роулінг порадила активістам, які виступають за права трансгендерів, поважати й іншу думку, продемонструвавши таким чином безпеку свого руху.

Британська письменниця Джоан Роулінг, яка стверджує, що на планеті є люди лише двох статей – чоловіка та жінки, зазнала чергової атаки активістів, які нібито захищають права трансгендерів. На своїй сторінці у Twitter авторка "Гаррі Поттера" опублікувала кілька твітів про те, з чим зіткнулася останні кілька днів.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

"Минулої п'ятниці адреса моєї родини була опублікована в Твіттері трьома активістами-акторами, які сфотографувалися перед нашим будинком, намагаючись розташуватися так, щоб нашу адресу було видно", — написала Джоан.

Фото: Скриншот

Вона звернулася до підписників із проханням:

"Я прошу тих, хто ретвітнув зображення з адресою, яку все ще було видно, навіть якщо вони зробили це на знак осуду дій цих людей, видалити його".

Фото: Скриншот

Роулінг розповіла про те, що чимало людей, які писали їй, висловлюючи свою підтримку та готовність виступити на її захист, самі пройшли через пекло.

"Вони зазнавали кампаній залякування, які варіюються від переслідувань у соціальних мережах, нападів на їхніх роботодавців, аж до доксингу (пошук і публікація особистих даних про людину, включаючи фото та відео, без її згоди) та прямих загроз насильству, включаючи зґвалтування".

Фото: Скриншот

Ці погрози на багатьох вплинули, оскільки далеко не всі вони захищені так, як Роулінг.

"Вони та їхні сім'ї впали в стан страху та страждань лише з тієї причини, що вони відмовляються некритично визнати, що соціально-політична концепція гендерної ідентичності має замінити концепцію статі", – зізналася письменниця.

Фото: Скриншот

Щодо особисто її, то авторка зазначила: її хейтери розраховували на те, що публікація в мережі фото її будинку й адреси (той самий доксинг) змусить Джоан злякатися та більше не виступати з критикою трансгендерів. Роулінг підкреслила, що їм варто було б задуматися про свою поведінку. "Я отримала так багато погроз розправи, що я могла б обернути ними будинок, і я не переставала висловлюватись. Можливо, найкращий спосіб довести, що ваш рух не становить загрози для жінок, – це перестати переслідувати нас і погрожувати нам", – заявила вона.

Фото: Скриншот

Як відомо, письменниця вже зазнала обструкції через свої переконання. Так, її не включили до документального проекту до 20-річчя виходу першого фільму про Гаррі Поттера, а в мережах поширювався гештег #RIPJKRowling, і активісти намагалися буквально "поховати" її кар'єру та гідність. Її книги палили, а актори, які виконали головні ролі в Гаррі Поттері, виступили з її критикою.

Проте знайшлося чимало тих, хто виступає на захист письменниці, будучи впевненими, що вона має право на свою думку навіть у такому питанні як гендерна ідентичність.