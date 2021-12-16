Джоан Роулінг викликала чергову хвилю критики через новий твіт про трансгендерів

Письменниця активно виступає за те, що в природі існують тільки чоловіки і жінки, не боячись відверто висловлювати свою точку зору. Це вже принесло свої невтішні плоди.

Авторка романів про Гаррі Поттера, британська письменниця Джоан Роулінг опублікувала в Twitter реакцію на новину про те, що поліція Шотландії реєструватиме обвинувачених у зґвалтуванні чоловіків як жінок, якщо вони самі будуть так ідентифікувати себе, — незалежно від того, змінили вони стать чи ні.

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"Війна — це мир. Свобода — це рабство. Невігластво — це сила. Людина з пенісом, яка зґвалтувала вас, — жінка", — написала вона, чим викликала хвилю критики з боку захисників трансгендерних людей.

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"Знаю, що цього не повинно бути зараз, але я ніколи не перестаю розчаровуватися, коли бачу, ким ви стали. Ви стверджуватимете, що просто говорите про здоровий глузд або захищаєте жінок, але насправді ви використовуєте ці ідеї як виправдання для ненависті та нападок на маргіналізоване суспільство. Це сумно. І цього разу я говорю не тільки про цей твіт, але й про попередні. У вас була неймовірна можливість творити добро з тим привілеєм та успіхом, які у вас є. Ви могли вибрати інше. Але це те, що ви вибрали, і ви розбили багато сердець", "Ви створили цілий всесвіт, наповнений чудесними персонажами, фантастичними тваринами, магією та чудесами, але не можете уявити собі, що трансгендери існують? Ви пішли під укіс від жінки, яка писала Гаррі Поттера", "Кохання — це мир. Свобода — це прийняття. Розуміння — сила. Транс-жінки не становлять небезпеки для суспільства. Дж. К. Роулінг любить розпалювати ненависть до цілої групи невинних гарних людей", — пишуть під публікацією.

Раніше Роулінг уже стикалася зі звинуваченням у трансфобії, а деякі особливо затяті прихильники ЛГБТК+ навіть опублікували в мережі фото й адресу її будинку. Письменниця отримала чимало погроз, аж до фізичної розправи. Крім того, її не запросили на зйомки спецвипуску до 20-річчя виходу першої частини поттеріани. Такою була умова Денієла Редкліффа, котрий заявив, що не братиме участі в документальному фільмі, якщо там буде Роулінг, яка образила трансгендерів.