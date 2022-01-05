Джоан Роулинг обвинили в антисемитизме из-за гоблинов в "Гарри Поттере"

Комик Джон Стюарт заявил, что образы гоблинов во вселенной списаны с карикатур из антисемитской книги "Протоколы сионистских мудрецов"

Джоан Роулинг, написавшая книги о малолетнем волшебнике Гарри Поттере, снова оказалась в центре скандала. На этот раз ее обвинили в антисемитизме. Об этом пишет Variety.

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Американский телеведущий и комик Джон Стюарт заявил во время своего подкаста "Проблема с Джоном Стюартом", что образы гоблинов во вселенной Гарри Поттера списаны с карикатур из антисемитской книги "Протоколы сионистских мудрецов", опубликованной в XIX веке.

Напомним, впервые книга была опубликована в 1903 году в газете "Знамя". Точное происхождение ее неизвестно. В 24 главах или протоколах, которые якобы велись на собраниях еврейских лидеров, "описываются" "тайные планы" евреев, направленные на управление миром.

Стюарт заявил, что показывал своим знакомым изображения из антисемитской книги, и они считали, что это картинки, посвященные вселенной "Гарри Поттера".

[ + – ] Выступление Джона Стюарта

"Я просто показываю людям эту карикатуру. И они такие: "О, посмотрите, это же гоблин из фильмов про Гарри Поттера!" А я отвечаю: "Нет, это карикатура на еврея из антисемитской книги. И Роулинг не придумала ничего лучшего, как заставить этих ребят управлять банком? У нас здесь волшебный мир, в котором вы можете летать на драконе или владеть домашней совой. Но кто должен управлять подземным банком? Евреи!", – заявил Стюарт.

Ранее в отношении Роулинг уже звучали обвинения в антисемитизме. И автором их был комик Пит Дэвидсон.

"Я начал думать о фантастическом мире, который создала Роулинг. Леса контролируются кентаврами, школами управляют волшебники и призраки. Но кто же контролирует банки? Евреи, конечно! Маленькие евреи-гоблины с большими носами" – заявлял Пит в октябре 2020 года на шоу Saturday Night Live.

[ + – ] Банк Гринготтс в фильмах о Гарри Поттере Фото: Скриншот

Примечательно, но в книгах о Гарри Поттере гоблины описываются так: "гоблин был примерно на голову ниже Гарри. У него было смуглое, умное лицо, заостренная бородка и, как заметил Гарри, очень длинные пальцы и ступни". Роулинг писала, что они управляли банком Гринготтс, а также создавали волшебной красоты украшения и оружие, например меч Годрика Гриффиндора.

А за облик гоблинов в фильмах отвечали режиссеры и продюсеры из Warner Bros. Но к ним Стюарт претензий не высказал.

В мифологии гоблины обладали скверным нравом и неприятной внешностью, они жили под землей, добывали золото и иногда пакостили людям. Само слово походит из старонормандского языка.

Ранее Джоан Роулинг обвиняли в трансфобии. Ее даже не пригласили на съемки в юбилейный документальный фильм, который вышел 1 января. Причем настоял на этом исполнитель главной роли Дэниел Рэдклифф.