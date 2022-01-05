Джоан Роулінг звинуватили в антисемітизмі через гоблінів у "Гаррі Поттері"

Комік Джон Стюарт заявив, що образи гоблінів у всесвіті списані з карикатур із антисемітської книги "Протоколи сіоністських мудреців"

Джоан Роулінг, яка написала книги про малолітнього чарівника Гаррі Поттера, знову опинилася в центрі скандалу. Цього разу її звинуватили в антисемітизмі. Про це пише Variety.

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Американський телеведучий і комік Джон Стюарт заявив під час свого подкасту "Проблема з Джоном Стюартом", що образи гоблінів у всесвіті Гаррі Поттера списані з карикатур із антисемітської книги "Протоколи сіоністських мудреців", опублікованої в XIX столітті.

Нагадаємо, вперше книга була опублікована 1903 року в газеті "Прапор". Точне походження її невідоме. У 24 главах або протоколах, які нібито велися на зборах єврейських лідерів, "описуються" "таємні плани" євреїв, спрямовані на управління світом.

Стюарт заявив, що показував своїм знайомим зображення з антисемітської книги, і вони вважали, що це картинки, присвячені всесвіту Гаррі Поттера.

[ + – ] Виступ Джона Стюарта

"Я просто показую людям цю карикатуру. І вони такі: "О, подивіться, це ж гоблін із фільмів про Гаррі Поттера!" А я відповідаю: "Ні, це карикатура на єврея з антисемітської книги. І Роулінг не придумала нічого кращого, як змусити цих хлопців керувати банком? У нас тут чарівний світ, у якому ви можете літати на драконі або володіти домашньою совою. Але хто має керувати підземним банком? Євреї!", — заявив Стюарт.

Раніше щодо Роулінг уже звучали звинувачення в антисемітизмі. І автором їх був комік Піт Девідсон.

"Я почав думати про фантастичний світ, який створила Роулінг. Ліси контролюються кентаврами, школами управляють чарівники та примари. Але хто ж контролює банки? Євреї, звичайно! Маленькі євреї-гобліни з великими носами", — заявляв Піт у жовтні 2020 року на шоу Saturday Night Live.

[ + – ] Банк Грінготтс у фільмах про Гаррі Поттера Фото: Скриншот

Примітно, але в книгах про Гаррі Поттера гобліни описуються так: "гоблін був приблизно на голову нижче за Гаррі. У нього було смагляве, розумне обличчя, загострена борідка і, як зауважив Гаррі, дуже довгі пальці та ступні". Роулінг писала, що вони керували банком Грінготтс, а також створювали чарівної краси прикраси та зброю, наприклад, меч Ґодрика Ґрифіндора.

А за вигляд гоблінів у фільмах відповідали режисери та продюсери з Warner Bros. Але Стюарт до них претензій не висловив.

У міфології гобліни мали погану вдачу та неприємну зовнішність, вони жили під землею, добували золото й іноді пакостили людям. Саме слово походить зі старонормандської мови.

Раніше Джоан Роулінг звинувачували в трансфобії. Її навіть не запросили на зйомки до ювілейного документального фільму, який вийшов 1 січня. Причому наполіг на цьому виконавець головної ролі Денієл Редкліфф.