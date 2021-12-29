Джоан Роулінг з'явиться у спеціальному епізоді "Гаррі Поттера"

Не зважаючи на протести акторів, які виконали головні ролі у фільмах за її книгами.

1 січня 2022 року на екрани вийде спецепізод фільму про Гаррі Поттера. Актори повернуться на знімальний майданчик та розкажуть, як проходили зйомки культової франшизи 20 років тому. Спочатку передбачалося, що з'явиться і Джоан Роулінг, авторка книг про маленького чарівника, але після скандалів письменницю не запросили. Проте тепер стало відомо, що у фільмі вона все ж таки буде. Про це пише The Independent

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Джоан Роулінг, швидше за все, все ж таки з'явиться в спецепізоді і станеться це в той момент, коли актори розповідатимуть про те, який вплив письменниця зробила на їхнє життя та кар'єру.

[ + – ] Трейлер фільму "Гаррі Поттер 20 років по тому: Повернення у Гоґвортс"

Однак неясно, чи запросять Роулінг, чи покажуть лише на архівних кадрах. Раніше Деніел Редкліфф, виконавець ролі Гаррі Поттера, яка зробила його зіркою, заявив, що відмовиться від зйомок у спецепізоді, якщо творці запросять Роулінг.

Нагадаємо, письменниця несхвально висловлювалася про те, як жінок називали у деяких статтях та постах. У відповідь на термін "людина з менструацією" Роулінг написала пост, в якій зазначила, що "раніше для цих людей існувало слово. Хто-небудь, допоможіть мені вибратися. Вумбен? Уімпунд? Вуумуд?", — написала Роулінг.

А у відповідь на заяву, що біологічної статі не існує, Джоан висловилася ще різкіше.

"Якщо біологічної статі не існує, то одностатевого кохання теж немає. Якщо статі не існує, то вся реальність, в якій живуть жінки, стирається. Я знаю багатьох транс-людей і люблю їх, але розмиття концепції біологічної статі відбирає у багатьох людей можливість осмислено обговорювати своє життя. Я говорю правду, а не намагаюся когось образити", — сказала Роулінг.

[ + – ] Джоан Роулінг з акторами франшизи про Гаррі Поттера Фото: Getty Images

Також її розлютила новина про те, що поліція Шотландії реєструватиме обвинувачених у зґвалтуванні чоловіків як жінок, якщо вони самі себе так ідентифікуватимуть, – незалежно від того, змінили вони стать чи ні.

"Війна – це мир. Свобода – це рабство. Невігластво – це сила. Людина з пенісом, що зґвалтувала вас, – жінка", – написала вона, чим викликала хвилю критики з боку захисників трансгендерних людей.