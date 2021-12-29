Джоан Роулінг з'явиться у спеціальному епізоді "Гаррі Поттера"
Не зважаючи на протести акторів, які виконали головні ролі у фільмах за її книгами.
1 січня 2022 року на екрани вийде спецепізод фільму про Гаррі Поттера. Актори повернуться на знімальний майданчик та розкажуть, як проходили зйомки культової франшизи 20 років тому. Спочатку передбачалося, що з'явиться і Джоан Роулінг, авторка книг про маленького чарівника, але після скандалів письменницю не запросили. Проте тепер стало відомо, що у фільмі вона все ж таки буде. Про це пише The Independent
Джоан Роулінг, швидше за все, все ж таки з'явиться в спецепізоді і станеться це в той момент, коли актори розповідатимуть про те, який вплив письменниця зробила на їхнє життя та кар'єру.
Однак неясно, чи запросять Роулінг, чи покажуть лише на архівних кадрах. Раніше Деніел Редкліфф, виконавець ролі Гаррі Поттера, яка зробила його зіркою, заявив, що відмовиться від зйомок у спецепізоді, якщо творці запросять Роулінг.
Нагадаємо, письменниця несхвально висловлювалася про те, як жінок називали у деяких статтях та постах. У відповідь на термін "людина з менструацією" Роулінг написала пост, в якій зазначила, що "раніше для цих людей існувало слово. Хто-небудь, допоможіть мені вибратися. Вумбен? Уімпунд? Вуумуд?", — написала Роулінг.
А у відповідь на заяву, що біологічної статі не існує, Джоан висловилася ще різкіше.
"Якщо біологічної статі не існує, то одностатевого кохання теж немає. Якщо статі не існує, то вся реальність, в якій живуть жінки, стирається. Я знаю багатьох транс-людей і люблю їх, але розмиття концепції біологічної статі відбирає у багатьох людей можливість осмислено обговорювати своє життя. Я говорю правду, а не намагаюся когось образити", — сказала Роулінг.
Також її розлютила новина про те, що поліція Шотландії реєструватиме обвинувачених у зґвалтуванні чоловіків як жінок, якщо вони самі себе так ідентифікуватимуть, – незалежно від того, змінили вони стать чи ні.
"Війна – це мир. Свобода – це рабство. Невігластво – це сила. Людина з пенісом, що зґвалтувала вас, – жінка", – написала вона, чим викликала хвилю критики з боку захисників трансгендерних людей.