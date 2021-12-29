Джоан Роулинг появится в специальном эпизоде "Гарри Поттера"

Не смотря на протесты актеров, исполнивших главные роли в фильмах по ее книгам

1 января 2022 года на экраны выйдет спецэпизод фильма о Гарри Поттере. Актеры вернуться на съемочную площадку и расскажут, как проходили съемки культовой франшизы 20 лет назад. Изначально предполагалось, что появится и Джоан Роулинг, автор книг о маленьком волшебнике, но после скандалов, писательницу не пригласили. Однако теперь стало известно, что в фильме она все же будет. Об этом пишет The Independent

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Джоан Роулинг, скорей всего все же появится в спецэпизоде и случится это в тот момент, когда актеры будут рассказывать о том, какое влияние писательница оказала на их жизни и карьеру.

[ + – ] Трейлер фильма "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс"

Однако неясно, пригласят ли Роулинг, или же покажут только на архивных кадрах. Ранее Дэниел Рэдклифф, исполнитель роли Гарри Поттера, сделавшей его звездой, заявил, что откажется от съемок в спецэпизоде, если создатели пригласят Роулинг.

Напомним, писательница неодобрительно высказывалась о том, как женщин называли в некоторых статьях и постах. В ответ на термин "человек с менструацией" Роулинг написала пост в котором отметила, что "раньше для этих людей существовало слово. Кто-нибудь, помогите мне выбраться. Вумбен? Уимпунд? Вуумуд?", — написала Роулинг.

А в ответ на заявление, что биологического пола не существует, Джоан высказалась еще более резко.

"Если биологического пола не существует, то однополой любви тоже нет. Если пола не существует, то вся реальность, в которой живут женщины, стирается. Я знаю многих транс-людей и люблю их, но размытие концепции биологического пола отбирает у многих людей возможность осмысленно обсуждать свою жизнь. Я говорю правду, а не пытаюсь кого-то оскорбить", — сказала Роулинг.

[ + – ] Джоан Роулинг с актерами франшизы о Гарри Поттере Фото: Getty Images

Также ее разозлила новость о том, что полиция Шотландии будет регистрировать обвиняемых в изнасиловании мужчин как женщин, если они сами будут себя так идентифицировать, – вне зависимости от того, изменили они пол или нет.

"Война – это мир. Свобода – это рабство. Невежество – это сила. Человек с пенисом, который изнасиловал вас, – женщина", – написала она, чем вызвала волну критики со стороны защитников трансгендерных людей.