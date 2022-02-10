Адель обвинили в трансфобии, когда она сказала, что "счастлива быть женщиной", получая награду

Иронично, но именно в этом году Brit Awards решили сделать более инклюзивной и подходящей для транс-людей и небинарных персон

В Лондоне прошла церемония вручения музыкальной премии Brit Awards. И триумфатором вечера стала британская певица Адель. Она забрала статуэтки сразу в трех главных номинациях — артист года, альбом года ("30") и песня года (Easy On Me). И получила обвинения в трансфобии. Об этом пишет NZ Herald.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Ранее номинация "артист года" делилась на две: мужскую и женскую. В этом году, чтобы сделать премию более инклюзивной было принято решение объединить их в одну номинацию.

Но, получая награду, Адель произнесла благодарственную речь, которая и возмутила некоторых ее поклонников.

"Я понимаю, почему название награды изменилось, но мне действительно нравится быть женщиной и быть женщиной-артистом. Правда! Я очень горжусь нами, очень, очень горжусь", — сказала певица.

Но позже в соцсетях развернулась настоящая кампания против Адель. Ее обвинили в трансфобии из-за того, что она "поставила свой гендер выше остальных".

"Кто бы мог подумать, что Адель — трансфоб и будет использовать свое влияние, чтобы призывать к уничтожению транс-сообщества, особенно, сбитых с толку подростков", — заявили некоторые и пообещали, что больше не будут слушать ее музыку и покупать ее альбомы.

[ + – ] Выступление Адель на Brit Awards

Впрочем, многие певицу и поддержали.

Писательница и борец за права беженцев Онджали Рауф написала в Twitter: "Спасибо, Адель. Просто, спасибо. За то, что вы произнесли два слова, которые подвергаются порицанию. Женщина. Женский".

Консультант по СМИ и писательница Джейн Саймонс сказала, что не знала, "плакать ей, или кричать", когда она увидела посты с критикой.

"Десять лет назад, если бы кто-то сказал, что женщина будет подвергнута критике за то, что ей нравится быть женщиной, я бы рассмеялась над таким нелепым предположением. А теперь это происходит в реальности", — написала она.

А журналист Дебби Хейтон отметила, что Адель рискует присоединиться к Джоан Роулинг, которую до сих пор критикуют за "защиту своего пола".

"Послание Адель к женщинам и девочкам было вдохновляющим. Вот женщина, которая продала десятки миллионов альбомов, рассказала миру, что она гордится тем, что она женщина. Это то, что нужно праздновать, а не осуждать. Девушкам нужны образцы для подражания, и прошлой ночью Адель подала пример. За это она заслуживает аплодисментов, даже больших, чем те, что она получила за свою музыку", — написала Дебби.

Напомним, Джоан Роулинг осудили после ее высказываний в защиту женщин. Причем даже те актеры, которые своей карьерой обязаны лично ей. Писательницу даже не пригласили на съемки юбилейного фильма о Гарри Поттере.

Но в ее защиту выступил актер Джейсон Айзекс, сыгравший в фильмах о Поттере злодея Люциуса Малфоя. Он напомнил, что Роулинг занимается благотворительностью, помогает людям и имеет право на собственное мнение.