Адель з'явилася на премії Brit Awards 2022 у сукні українського бренду

8 лютого у Лондоні відбулася церемонія вручення премій Brit Awards 2022. Співачка Адель піднялася на сцену за нагородами у сукні від українського бренду Marianna Senchina, що стало великим сюрпризом для дизайнерки.

Коротку оксамитову сукню-жакет зі спущеною лінією плечей та об'ємними рукавами Bohemian Dress з колекції FW'20 від української дизайнерки Маріанни Сенчиної Адель уже одягала одного разу на приватну вечірку. Учора британська співачка обрала це вбрання, щоб піднятися на сцену під час церемонії вручення нагород на премії Brit Awards 2022.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Для Маріанни Сенчиної вибір Адель став справжнім сюрпризом. У коментарі журналістам Сьогодні українська дизайнерка розповіла, що не могла собі уявити, щоб зірка такого рівня як Адель придбала її сукню в одному з онлайн-магазинів, де представлена колекція бренду, та обрала її для такого важливого заходу.

Адель стала тріумфатором церемонії нагородження Brit Awards 2022. Вона отримала три нагороди — Артист року, Альбом року та Пісня року, і змінила три наряди. Крім сукні від Маріанни Сенчиної, Адель з'явилася на червоній доріжці перед церемонією у вишуканому чорному платті зі шлейфом та глибоким декольте Armani Prive. На лівій руці співачки красувалася каблучка з величезним діамантом, натякаючи на можливі заручини з бойфрендом Адель спортивним агентом Річем Полом. Сам він на церемонії був відсутній.

У третьому образі — розкішній золотій сукні з відкритими плечима — Адель виконала пісню I drink Wine.

Як писав раніше Фокус, журналісти вважають, що Адель, яка скасувала шоу Weekends With Adele у Лас-Вегасі за добу до концерту, зробила це через те, що залишилася незадоволеною підготовкою сцени для шоу.