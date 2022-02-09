Адель появилась на премии Brit Awards 2022 в платье украинского бренда

8 феврале в Лондоне состоялась церемония вручения премий Brit Awards 2022. Певица Адель поднялась на сцену за наградами в платье от украинского бренда Marianna Senchina, что стало большим сюрпризом для дизайнера

Короткое бархатное платье-жакет со спущенной линией плеч и объемными рукавами Bohemian Dress из коллекции FW’20 от украинского дизайнера Марианны Сенчиной Адель уже надевала однажды на частную вечеринку. Вчера британская певица выбрала этот наряд, чтобы подняться на сцену во время церемонии вручения наград на премии Brit Awards 2022.

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Для Марианны Сенчиной выбор Адель стал настоящим сюрпризом. В комментарии журналистам Сегодня украинская дизайнер рассказала, что не могла себе представить, чтобы звезда такого уровня как Адель купила ее платье в одном из онлайн-магазинов, где представлена коллекция бренда, и выбрала его для такого важного мероприятия.

Адель стала триумфатором церемонии награждения Brit Awards 2022. Она получила три награды— Артист года, Альбом года и Песня года, и сменила три наряда. Помимо платья от Марианны Сенчиной Адель появилась на красной дорожке перед церемонией в изысканном черном платье со шлейфом и глубоким декольте Armani Prive. На левой руке певицы красовалось кольцо с огромным бриллиантом, намекая на возможную помолвку с бойфрендом Адель спортивным агентом Ричем Полом. Сам он на церемонии отсутствовал.

В третьем образе — роскошном золотом платье с открытыми плечами — Адель исполнила песню I drink Wine.

Как писал ранее Фокус, журналисты считают, что Адель, отменившая шоу Weekends With Adele в Лас-Вегасе за сутки до концерта, сделала это из-за того, что осталась недовольна подготовкой сцены для шоу.