Адель в ближайшее время планирует родить второго ребенка

На данный момент певица встречается со спортивным агентом.

33-летняя британская певица Адель Лори Блу Адкинс готовится выйти замуж за своего бойфренда, спортивного агента Рича Пола. В частности, артистка призналась, что готова стать матерью во второй раз. Об этом пишет Daily Mail.

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В одном из интервью 33-летняя Адель заявила, что не признается, когда ей сделают предложение. Однако ранее Адель говорила, что готова снова сказать "да" своему избраннику после неудачного брака с предпринимателем Саймоном Конеки, от союза с которым остался 9-летний сын Анджело Адкинс.

Также на церемонии вручения премии BRIT Awards певица вышла на публику с бриллиантовым кольцом, очень похожим на помолвочное.

[ + – ] Концерты "Weekends with Adele" должны были стать первыми концертами певицы за последние 5 лет.

"Я бы хотела еще детей", — отметила артистка, которая сейчас встречается со спортивным агентом Ричем Полом и добавила, что это произойдет в ближайшее время.

Слухи об отношениях между Адель и Ричем появились летом 2021, когда они вместе пришли на финал NBA. Официально свой роман пара подтвердила осенью 2021 года. А познакомились влюбленные на одной из вечеринок.

[ + – ] Первое появление на публике Адель и ее бойфренда Фото: Getty Images

Напомним, Адель вышла на вручение премии BRIT Awards 2022 в образе от украинского дизайнера. Впоследствии певицу обвинили в трансфобии после слов, что она "счастлива быть женщиной".

Ранее Фокус писал о скандале из-за отмены концертов Адель в Лас-Вегасе. Как известно, причиной отмены стали проблемы в отношениях певицы и ее возлюбленного.