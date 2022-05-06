Певица Адель показала, как похудела к своему дню рождения

Певица рассказала, что время лечит, и она абсолютно счастлива.

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Известная британская певица Адель отметила свой день рождения — вчера ей исполнилось 34 года. По этому случаю знаменитость опубликовала фотографии у себя в Instagram и рассказала, как сильно изменилась ее жизнь за этот год. На снимке заметно похудевшая певица без макияжа позирует в черном мини-платье. Адель выглядит очень счастливой, что подтверждает подписью к фото.

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"Я никогда не была так счастлива. Я благодарна за все уроки и благословения. Мне 34, и мне все нравится", — написала певица. Адель добавила, что время лечит и разглаживает все складки жизни. Так что она не может дождаться, когда ей исполнится 60.

[ + – ] Фото: Instagram Adel

[ + – ] Фото: Instagram Adel

Отметим, что после тяжелого развода с бывшим супругом Саймоном Конекки, Адель смогла найти силы справиться с депрессией и алкогольной зависимостью и продолжить жить полноценной жизнью. Певица увлеклась спортом, сильно похудела и встретила новую любовь — спортивного агента Рича Пола.

Фанатки Адель хвалят певицу за ее внутреннюю силу и восхищаются переменами в лучшую сторону.

"Богиня", "Давайте просто похвалим, какая красивая Адель", "Адель, ты вдохновляешь", "Адель, ты прекрасна! Ты светишься от счастья, и это здорово!", — такие сообщения оставляют фанаты в аккаунте певицы.

Как писал ранее Фокус, в феврале Адель пришла на церемонию вручения премий Brit Awards 2022 в платье от украинского бренда Marianna Senchina. Это стало большим сюрпризом для дизайнера. На левой руке певицы было кольцо с огромным бриллиантом, очень похожее на помолвочное.

Также Фокус писал, что Адель, которая встречается со спортивным агентом Ричем Полом, готова во второй раз стать мамой.