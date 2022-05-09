Стало відомо, чому Адель посварилися з бойфрендом у день народження

Пара планує найближчим часом одружитися.

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Напередодні британська співачка Адель відсвяткувала свій день народження. Проте в мережі почали ширитися чутки про те, що артистка в цей день посварилася зі своїм нареченим Річем Полом. Про це пише Daily Mail.

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Як відомо, коханий Адель 5 травня усю ніч розважався на вечірці з баскетболістом Леброном Джеймсом. І через це Річ Пол пропустив день народження Адель. Він цього дня обрав вечерю в Маямі.

Сама іменинниця в цей день вийшла в соцмережі після кількох тижнів мовчання та виклала кілька фото, на яких позує у мінісукні та без макіяжу.

"Я ніколи не була така щаслива. Я вдячна за всі уроки та благословіння. Мені 34, і мені все подобається", — підписала серію знімків артистка.

Зазначимо, що 34-річна Адель та її бойфренд готуються до весілля. На руці співачки вже красується розкішна каблучка за мільйон доларів.

[ + – ] Адель та її бойфренд Річ Пол Фото: Getty Images

Британська співачка знайшла в собі сили пережити важке розлучення з колишнім чоловіком Саймоном Конекі та побороти алкогольну залежність. Наразі всі чекають її весілля зі спортивним агентом Річем Полом. Проте в пари не все так гладко, як здавалося на перший погляд.

Про проблеми у стосунках Адель та Річа Пола ходять чутки вже кілька місяців. Раніше з'ясувалося, що саме через проблеми в особистому житті артистка скасувала своє грандіозне шоу в Лас-Вегасі за 24 години до початку концерту на початку 2022. Згодом стало відомо, що шоу відбудеться аж у вересні.

Нагадаємо, раніше Адель з'явилася на публіці без своєї розкішної заручальної каблучки. Артистка виглядала дуже засмученою.

Також Фокус писав про нові фото Адель до її 34-го дня народження. Знаменитість помітно схудла та зізналася, що час лікує всі рани.