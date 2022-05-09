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Стало відомо, чому Адель посварилися з бойфрендом у день народження

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Фото: Getty Images | Адель

Пара планує найближчим часом одружитися.

Напередодні британська співачка Адель відсвяткувала свій день народження. Проте в мережі почали ширитися чутки про те, що артистка в цей день посварилася зі своїм нареченим Річем Полом. Про це пише Daily Mail.

Як відомо, коханий Адель 5 травня усю ніч розважався на вечірці з баскетболістом Леброном Джеймсом. І через це Річ Пол пропустив день народження Адель. Він цього дня обрав вечерю в Маямі.

Сама іменинниця в цей день вийшла в соцмережі після кількох тижнів мовчання та виклала кілька фото, на яких позує у мінісукні та без макіяжу.

"Я ніколи не була така щаслива. Я вдячна за всі уроки та благословіння. Мені 34, і мені все подобається", — підписала серію знімків артистка.

Зазначимо, що 34-річна Адель та її бойфренд готуються до весілля. На руці співачки вже красується розкішна каблучка за мільйон доларів.

Адель та її бойфренд Річ Пол
Адель та її бойфренд Річ Пол
Фото: Getty Images

Британська співачка знайшла в собі сили пережити важке розлучення з колишнім чоловіком Саймоном Конекі та побороти алкогольну залежність. Наразі всі чекають її весілля зі спортивним агентом Річем Полом. Проте в пари не все так гладко, як здавалося на перший погляд.

Про проблеми у стосунках Адель та Річа Пола ходять чутки вже кілька місяців. Раніше з'ясувалося, що саме через проблеми в особистому житті артистка скасувала своє грандіозне шоу в Лас-Вегасі за 24 години до початку концерту на початку 2022. Згодом стало відомо, що шоу відбудеться аж у вересні.

Нагадаємо, раніше Адель з'явилася на публіці без своєї розкішної заручальної каблучки. Артистка виглядала дуже засмученою.

Також Фокус писав про нові фото Адель до її 34-го дня народження. Знаменитість помітно схудла та зізналася, що час лікує всі рани.