Адель з'явилася на публіці без свого розкішного заручального перстня за мільйон доларів

Співачка Адель, яка нещодавно змусила говорити про швидкі заручини з бойфрендом Річем Полом, виглядала похмурою та засмученою на Матчі всіх зірок НБА у Клівленді.

Ще минулого тижня співачка Адель хизувалася розкішною діамантовою каблучкою, але днями з'явилася на публіці без неї. Про це пише Daily Mail.

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Адель відвідала Матч усіх зірок НБА в Клівленді, Огайо, разом зі своїм бойфрендом, Річем Полом, але без свого діамантового заручального перстня за мільйон доларів.

[ + – ] Заручальна каблучка Адель і перстень, що його замінив Фото: Скриншот

Співачка виглядала дуже стильно в леопардовому пальті за десять тисяч доларів від бренду Alaia, але її каблучку з діамантом краплеподібної форми замінило звичайне вузьке колечко з розсипом дрібних діамантів.

Вперше з кільцем, яке таблоїди миттєво охрестили, як "заручальне", Адель з'явилася на врученні премії BRIT Awards у лондонській O2 Arena, вона не знімала його й у наступні дні, навіть під час свого візиту до стриптиз-клубу, де вона станцювала на жердині та взяла участь як суддя у конкурсі стриптизу.

Про кільце спитав ведучий Грем Нортон, коли вона прийшла на шоу, але Адель ухилилася від відповіді.

У ЗМІ вже давно ходять чутки про те, що у відносинах Адель та Річа Пола не все гладко. З'ясували, що саме через проблеми в особистому житті співачка скасувала своє грандіозне шоу в Лас-Вегасі лише за 24 години до початку концерту 20 січня. Тепер стало відомо, що шоу відбудеться лише у вересні.

[ + – ] Адель і Річ Пол на Матчі всіх зірок у Клівленді

Раніше Адель заявляла, що готова до нового шлюбу і хоче народити ще одну дитину. Нагадаємо, із підприємцем Саймоном Конекі співачка зустрічалася з 2011 року, у 2012 році в них народився син Анджело. Адель зізнавалася, що їхнє весілля було таємним і пройшло в їхньому особняку в Лос-Анджелесі. Проте вже у 2019-го пара розлучилася.