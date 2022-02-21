Адель появилась на публике без своего роскошного помолвочного кольца за миллион долларов

Певица Адель, которая недавно заставила говорить о скорой помолвке с бойфрендом Ричем Полом, выглядела мрачной и расстроенной на Матче всех звезд НБА в Кливленде

Еще на прошлой неделе певица Адель щеголяла роскошным бриллиантовым кольцом, но на днях появилась на публике без него. Об этом пишет Daily Mail.

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Адель посетила Матч всех звезд НБА в Кливленде, Огайо, вместе со своим бойфрендом, Ричем Полом, но без своего бриллиантового помолвочного кольца за миллион долларов.

[ + – ] Помолвочное кольцо Адель и кольцо, что его сменило Фото: Скриншот

Певица выглядела очень стильно в леопардовом пальто за десять тысяч долларов от бренда Alaia, но ее кольцо с бриллиантом каплевидной формы сменило обычное узкое колечко с россыпью мелких бриллиантов.

Впервые с кольцом, которое таблоиды мгновенно окрестили, как "обручальное", Адель появилась на вручении премии BRIT Awards в лондонской O2 Arena, она не снимала его и в последующие дни, даже во время своего визита в стриптиз-клуб, где она станцевала на шесте и поучаствовала в качестве судьи в конкурсе стриптиза.

О кольце спросил ведущий Грэм Нортон, когда она пришла на шоу, но Адель уклонилась от ответа.

В СМИ уже давно ходят слухи о том, что в отношениях Адель и Рича Пола не все гладко. Выяснилось, что именно из-за проблем в личной жизни певица отменила свое грандиозное шоу в Лас-Вегасе всего за 24 часа до начала концерта 20 января. Теперь стало известно, что шоу состоится только в сентябре.

[ + – ] Адель и Рич Пол на Матче всех звезд в Кливленде

Ранее Адель заявляла, что готова к новому браку и хочет родить еще одного ребенка. Напомним, с предпринимателем Саймоном Конеки певица встречалась с 2011 года, в 2012 году у них родился сын Анджело. Адель признавалась, что их свадьба была тайной и прошла в их особняке в Лос-Анджелесе. Однако уже в 2019-м пара развелась.