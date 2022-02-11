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Нетрезвая Адель танцевала на шесте в стриптиз-клубе

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Фото: Instagram cherylholequeen | Адель и травести-дива Шерил Хоул

33-летняя певица, получившая три премии Brit Awards, отправилась праздновать в клуб Heaven в Лондоне

Певицу Адель, которая только 8 февраля получила три награды престижной музыкальной премии Brit Awards 2022, отправилась праздновать успех в компании друзей. Певица посетила стрипклуб под названием Heaven, где проходила вечеринка-конкурс под названием G-A-Y's Porn Idol, во время которого участники раздеваются у шеста. Об этом пишет Daily Mail.

Певица, которая рассказывала в интервью, что перестала употреблять спиртное год назад, слишком много выпила и расплакалась, спрашивая у своих друзей: "Откуда все эти люди знают, что это я?". Ранее она говорила, что ей пришлось отказаться от спиртного, потому что она боялась потерять голос.

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Адель в стрипклубе Heaven
Фото: Скриншот

Адель пришла в клуб в дизайнерском брючном костюме от Fendi за 3280 фунтов стерлингов, впрочем, она довольно быстро от него избавилась и осталась в одном бюстгальтере.

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Адель в компании друзей
Фото: Скриншот

После она взобралась на сцену, где попыталась станцевать у шеста, но не справилась с задачей и упала. Когда она поднялась, то сообщила, что разорвала свою блузку.

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Адель сама попыталась станцевать на шесте
Фото: Скриншот

Также Адель стала одной из судей конкурса стриптиза и выбрала конкурсантку по имени Марта. Поздравляя ее, певица вспомнила о своей речи на Brit Awards 2022, во время которой она заявила, что ей нравится быть женщиной, за что на нее обрушилась волна критики в соцсетях. Адель обвинили в трансфобии, однако никаких комментариев она не давала, и ее фанаты посчитали, что она решила проигнорировать инцидент. Однако оказалось, что певица в курсе происходящего, потому что, поздравляя Марту с победой, певица сказала: "Я знаю, что за последние пару дней у меня случилось много неприятного, но ты была великолепна, мы ведь любим женщин, не так ли? И нам нравится быть женщинами, женщины повсюду, детка!", — резюмировала Адель.

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Адель в финале конкурса стриптиза
Фото: Instagram cherylholequeen

Мероприятие вела британская звезда известного травести-шоу RuPaul's Drag Race Шерил Хоул, которая рано утром в пятницу поделилась снимками с Адель в Instagram.

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Адель и травести-дива Шерил Хоул
Фото: Instagram cherylholequeen

Джереми Джозеф, владелец клуба, рассказал, что, не поверил, когда Адель приехала в его клуб, веселилась с травести-дивами и даже вышла на сцену.

"Она приехала около полуночи и пробыла в клубе около трех часов. Когда я сказал участникам шоу, что к нам прибудет сама Адель, они посмотрели на меня, как на идиота", — признался Джозеф.

Напомним, на церемонии вручения премий Brit Awards 2022 Адель принимала награды в платье от украинского бренда Marianna Senchina, что стало большим сюрпризом для дизайнера.