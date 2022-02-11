Нетвереза Адель танцювала на жердині в стриптиз-клубі

33-річна співачка, яка здобула три премії Brit Awards, вирушила святкувати в клуб Heaven у Лондоні

Співачка Адель, яка лише 8 лютого здобула три нагороди престижної музичної премії Brit Awards 2022, вирушила святкувати успіх у компанії друзів. Співачка відвідала стрипклуб під назвою Heaven, де проходила вечірка-конкурс під назвою GAY's Porn Idol, під час якої учасники роздягаються біля жердини. Про це пише Daily Mail.

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Співачка, яка розповідала в інтерв'ю, що перестала вживати спиртне рік тому, надто багато випила та розплакалася, питаючи своїх друзів: "Звідки всі ці люди знають, що це я?" Раніше вона говорила, що їй довелося відмовитись від спиртного, бо вона боялася втратити голос.

[ + – ] Адель у стрипклубі Heaven Фото: Скриншот

Адель прийшла в клуб у дизайнерському брючному костюмі від Fendi за 3280 фунтів стерлінгів, утім, вона досить швидко його позбулася та залишилася в одному бюстгальтері.

[ + – ] Адель у компанії друзів Фото: Скриншот

Потім вона піднялася на сцену, де спробувала станцювати біля жердини, але не впоралася із завданням і впала. Коли вона піднялася, то повідомила, що розірвала свою блузку.

[ + – ] Адель сама спробувала станцювати на жердині Фото: Скриншот

Також Адель стала однією із суддів конкурсу стриптизу й обрала конкурсантку на ім'я Марта. Вітаючи її, співачка згадала свою промову на Brit Awards 2022, під час якої вона заявила, що їй подобається бути жінкою, за що на неї обрушилася хвиля критики в соцмережах. Адель звинуватили в трансфобії, однак жодних коментарів вона не давала, і її фанати вважали, що вона вирішила проігнорувати інцидент. Проте виявилося, що співачка в курсі того, що відбувається, тому що, вітаючи Марту з перемогою, співачка сказала: "Я знаю, що за останні пару днів у мене трапилося багато неприємного, але ти була чудова, адже ми любимо жінок, чи не так? І нам подобається бути жінками, жінки скрізь, дитинко!" — резюмувала Адель.

[ + – ] Адель у фіналі конкурсу стриптизу Фото: Instagram cherylholequeen

Захід вела британська зірка відомого травесті-шоу RuPaul's Drag Race Шеріл Гоул, яка рано-вранці в п'ятницю поділилася знімками з Адель в Instagram.

[ + – ] Адель і травесті-діва Шеріл Гоул Фото: Instagram cherylholequeen

Джеремі Джозеф, власник клубу, розповів, що не повірив, коли Адель приїхала до його клубу, веселилася з травести-дівами та навіть вийшла на сцену.

"Вона приїхала близько півночі та пробула в клубі близько трьох годин. Коли я сказав учасникам шоу, що до нас прибуде сама Адель, вони подивилися на мене, як на ідіота", — зізнався Джозеф.

Нагадаємо, на церемонії вручення премій Brit Awards 2022 Адель приймала нагороди в сукні від українського бренду Marianna Senchina, що стало великим сюрпризом для дизайнерки.