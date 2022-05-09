Стало известно, почему Адель поругалась с бойфрендом в день рождения

Пара планирует в ближайшее время пожениться.

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Накануне британская певица Адель отметила свой день рождения. Однако в Сети начали распространяться слухи о том, что артистка в этот день поссорилась со своим женихом Ричем Полом. Об этом пишет Daily Mail.

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Как известно, возлюбленный Адель 5 мая 2022 всю ночь развлекался на вечеринке с баскетболистом Леброном Джеймсом. И поэтому Рич Пол пропустил день рождения Адель. Он в этот день выбрал ужин в Майами.

Сама именинница в этот день вышла в соцсети после нескольких недель молчания и выложила пару фото, на которых позирует в мини-платье и без макияжа.

"Я никогда не была так счастлива. Я благодарна за все уроки и благословения. Мне 34, и мне все нравится", — подписала серию снимков артистка.

Отметим, что 34-летняя Адель и ее бойфренд готовятся к свадьбе. На руке певицы уже красуется роскошное кольцо за миллион долларов.

[ + – ] Адель и ее бойфренд Рич Пол Фото: Getty Images

Британская певица нашла в себе силы пережить тяжелый развод с бывшим мужем Саймоном Конекки и побороть алкогольную зависимость. Сейчас все ждут ее свадьбу со спортивным агентом Ричем Полом. Однако у пары не все так гладко, как казалось на первый взгляд.

О проблемах в отношениях Адель и Рича Пола ходят слухи уже несколько месяцев. Ранее выяснилось, что именно из-за проблем в личной жизни артистка отменила свое грандиозное шоу в Лас-Вегасе за 24 часа до начала концерта в начале 2022 года. Впоследствии стало известно, что шоу состоится в сентябре.

Напомним, ранее Адель появилась на публике без своего роскошного обручального кольца. Артистка выглядела очень расстроенной.

Также Фокус писал о новых фото Адель к ее 34-му дню рождения. Знаменитость заметно похудела и призналась, что время лечит все раны.