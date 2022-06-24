Подписчики артистки вспомнили отмененные концерты в Америке.

34-летняя британская певица Адель оказалась в центре нового скандала, когда объявила о новом концерте в Лондоне. На своей Instagram-странице артистка опубликовала объявление о предстоящем выступлении, добавив фото с музыкантами, с которыми должна выступить в столице Великобритании.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Это будет невероятно! Целый день выступлений. Я не могу дождаться возможности разделить сцену с такими женщинами", — отметила Адель.

Тем не менее, новость не стала радостной для американских подписчиков артистки. Фанаты Адель разозлились и вспомнили отмененные концерты в Лас-Вегасе зимой 2022. За них организаторы не вернули денег и не назначили дать дополнительных выступлений.

[ + – ] Адель объявила о концерте в Лондоне

"Ты шутишь?", "Ты приедешь в Лас-Вегас или нет??", "как на счет тех, кто приобрел билеты в Лас-Вегас и не попал на концерт?", "Когда тур в Лас-Вегас??" — пишут разъяренные подписчики певицы.

Официального ответа Адель или ее представителей пока не было.

[ + – ] На Адель сильно разгневались фанаты

Напомним, в январе 2022 Адель за день до своего выступления отменила ряд концертов в Лас-Вегасе, которые фанаты ожидали несколько лет, а некоторые уже приобрели билеты на дорогу в город и бронировали местные отели. Сначала сообщалось, что причиной инцидента стала высокая заболеваемость ковидом, а впоследствии в Сети начали ходить слухи, что в тот день певица поссорилась со своим бойфрендом.

Также Фокус писал о новом доме Адель и ее жениха Рича Пола. Влюбленные планируют жить в имении Сильвестра Сталлоне за 58 млн долларов.