Підписники артистки пригадали скасовані концерти в Америці.

34-річна британська співачка Адель опинилася у центрі нового скандалу, коли оголосила про новий концерт у Лондоні. На своїй Instagram-сторінці артистка опублікувала оголошення про майбутній виступ, додавши до нього фото з музикантками, з якими має виступити у столиці Великобританії.

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"Це буде неймовірно! Цілий день виступів. Я не можу дочекатися можливості розділити сцену з такими жінками", — зазначила Адель.

Проте новина не стала радісною для американських підписників артистки. Фанати Адель розлютилися та пригадали скасовані концерти у Лас-Вегасі взимку 2022. За них організатори не повернули коштів і не призначили дати додаткових виступів.

[ + – ] Адель оголосила про концерт у Лондоні

"Ти жартуєш?", "Ти приїдеш у Лас-Вегас чи ні??", "як на рахунок тих, хто придбав квитки у Лас-Вегас і не потрапив на концерт?", "Коли тур у Лас-Вегас??" — пишуть розлючені підписники співачки.

Офіційної відповіді Адель чи її представників наразі не було.

[ + – ] На Адель сильно розгнівалися фанати

Нагадаємо, у січні 2022 Адель за день до свого виступу скасувала низку концертів у Лас-Вегасі, які фанати очікували кілька років, а дехто вже придбав квитки на дорогу до міста та бронював місцеві готелі. Спочатку повідомлялося, що причиною інциденту стала висока захворюваність на ковід, а згодом у мережі почали ходити чутки, що в той день співачка посварилася зі своїм бойфрендом.

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