Адель взяла в ипотеку роскошный особняк, принадлежавший Сильвестру Сталлоне

Певица будет выплачивать по 227 тысяч долларов ближайшие тридцать лет.

34-летняя певица Адель взяла крупную ипотеку на 37,7 миллионов долларов, чтобы купить у Сельвестра Сталлоне роскошный особняк в Лос-Анджелесе за 58 миллионов долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

Как пишет издание, актер сначала выставил на продажу своей мега-дом с восемью спальнями и 12 ванными комнатами в дорогом районе Беверли-Парк за 110 миллионов долларов, однако покупателя не нашлось. Позже он снизил цену до 85 миллионов долларов, и, наконец, продал особняк Адель за 58 миллионов долларов.

Теперь певица обременена крупной ипотечной ссудой на ближайшие 30 лет. В месяц она должна выплачивать банку по 227 тысяч долларов, включая налоги на имущество и предполагаемую процентную ставку в пять процентов. Это гигантская сумма даже для Адель, чей собственный капитал оценивается в 183 миллиона долларов.

Так что певица как никогда надеется, что ее отложенное ранее грандиозное шоу в Лас-Вегасе все-таки состоится. Оно запланировано на период с 18 ноября по 24 февраля 2023 года. Адель хочет заработать на шоу миллион долларов.

Напомним, в мае 2022 года Адель сообщила, что съезжается со своим бойфрендом Ричем Полом. Певица показала серией несколько фотографий, на одном из которых они с Ричем держат ключи от своего нового совместного жилища.

Нынешняя покупка особняка стало уже четвертой для Адель. Певица владеет тремя домами в эксклюзивном пригороде Беверли-Хиллз, где также проживают кинозвезды Дженнифер Лоуренс, Пенелопа Крус и Николь Кидман.

Кредит для ее последнего дома предоставил City National Bank, который гордится тем, что является "Банком для звезд".

Любопытно, что в октябре прошлого года Адель призналась в интервью журналу Vogue, что не может позволить себе недвижимость в своем родном Лондоне. Она отметила, что большую часть времени, которую она жила в Лондоне, она провела в машине, и что ей хотелось бы когда-нибудь купить дом.

Фокус ранее писал о том, что на концерт Адель пришли ее бывший и будущий муж.