"Намагалися знищити один одного": Шварценеггер розповів про стосунки зі Сталлоне

Арнольд Шварценеггер визнав, що в минулому у нього із зіркою бойовиків Сильвестром Сталлоне була ворожнеча. Але тепер, вони — найкращі друзі.

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76-річний колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер 27 жовтня відвідав "Шоу Грема Нортона", де зізнався, що вони із Сильвестром Сталлоне починали як головні "суперники в кіно", перш ніж стали "фантастичними друзями".

"Ми були суперниками в кіно і довели конкуренцію до крайності. У кожного з нас мало бути найкраще тіло, нам потрібно було "вбивати" більше людей у наших фільмах, і нам потрібно було мати найпотужнішу зброю", — пояснив зірковий актор "Термінатора".

"Усе вийшло з-під контролю, і ми намагалися знищити одне одного. Потім, коли ми обидва вклали гроші в "Планету Голлівуд", ми почали разом літати по всьому світу, щоб просувати її, і стали фантастичними друзями", — додав Шварценеггер.

І Сталлоне, і Шварценеггер здобули славу і багатство в Голлівуді в 1970-х роках: Шварценеггер увірвався на сцену в 1970 році з фільмом "Геркулес у Нью-Йорку", а Сталлоне домігся великого успіху в оскароносному фільмі 1976 року "Роккі".

Крім партнерства з "Планетою Голлівуд", пара акторів в кінцевому підсумку ділять доходи від прокату одних і тих самих фільмів, включно з "Планом втечі" 2013 року і франшизою "Нестримні". Цього року Шварценеггер і Сталлоне також стали героями документальних фільмів Netflix.

Нагадаємо, 12 жовтня Фокус писав про те, як Арнольд Шварценеггер ставиться до коханки, яка народила йому сина. Незважаючи на те, що колишні коханці не спілкуються, актор завжди цікавиться тим, як справи у Мілдред.

Крім цього, повідомлялося, як позашлюбний син Шварценеггера відреагував на мемуари батька. Джозеф Баена не приховує, що пишається своїм знаменитим батьком.