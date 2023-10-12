Стало відомо, як Арнольд Шварценеггер ставиться до коханки, котра народила йому сина

Попри те, що колишні коханці не спілкуються, актор завжди цікавиться тим, як справи у Мілдред.

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76-річний американський актор Арнольд Шварценеггер не має жодних стосунків із колишньою хатньою робітницею Мілдред Баеною, від якої в нього народився син Джозеф, але "поважає її як матір своєї дитини", повідомляє Daily Mail із посиланням на інсайдерів з оточення колишнього губернатора Каліфорнії.

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Мілдред Баена близько 20 років працювала в будинку Шварценеггера і тривалий час перебувала з актором у близькому зв'язку. Його результатом стало народження Джозефа, позашлюбного сина Арні. Хлопчик з'явився на світ лише через п'ять днів після народження Крістофера, молодшого сина Марії Шрайвер та її чоловіка.

Спочатку Арні та Мілдред припускали, що Джозеф — дитина домробітниці від її чоловіка Рохеліо. Вона продовжувала працювати на сім'ю Шварценеггерів, як ні в чому не бувало. Однак чим старшим ставав хлопчик, тим ясніше було, хто його справжній батько: Джозеф дуже схожий на актора. Коли все стало очевидним, Арнольд визнав дитину і завжди фінансово допомагав їй, купивши будинок і оплативши навчання в університеті. Однак, за словами джерел, попри спілкування з Джозефом, Шварценеггер ніяк не перетинається з його матір'ю.

Джозеф зі своєю матір'ю Мілдред Баеною Фото: Joseph Baena/Instagram

"Арнольд і Мілдред не тусуються, не розмовляють дуже часто або взагалі не спілкуються, але він стежить за тим, щоб із нею все було гаразд, і дізнається, як у неї справи, через Джозефа. Усе це робиться як само собою зрозуміле. Йому подобається, що у Джозефа з нею чудові стосунки, і хоча цей роман поклав край його шлюбу з Марією, він поважає її як матір своєї дитини. Він, як і раніше, поруч із Джозефом, готовий дати йому будь-яку пораду, яка йому може знадобитися. Але його повсякденне життя взагалі не пов'язане з Мілдред. Це був зв'язок на одну ніч, який призвів до народження дитини. Арнольд узяв на себе відповідальність за це, але він не розмовляє з нею, він пішов із цього моменту. Попри те, що ситуація не була ідеальною і доставила багато проблем, він любить свого сина. Арнольд не збирається боротися з долею, вона така, яка є. Хоча з Мілдред немає жодних стосунків, у нього немає до неї жодної неприязні", — розповіла журналістам обізнана людина.

Джозеф Баена дуже схожий на свого знаменитого батька

В одному зі своїх останніх інтерв'ю Арні з теплотою відгукнувся про свою колишню дружину Марію, назвавши її "фантастичною матір'ю". Він також похвалив свого зятя, актора Кріса Пратта, чоловіка дочки Кетрін, за те, що він — суворий батько.

Шварценеггер досі не забув, як розповів Марії про свій роман із Мілдред. Він шкодує, що заподіяв їй такий сильний біль.

Раніше Фокус писав, що Шварценеггер, який вже 10 років зустрічається з фізіотерапевтом Гізер Мілліган, розповів, чим його підкорила ця жінка.