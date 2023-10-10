Арнольд Шварценеггер похвалив зятя за суворість із дітьми

Арнольд зізнався, що його дочка перейняла методи виховання своєї матері, Марії Шрайвер.

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75-річний американський актор і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер, як з'ясувалося, не тільки сам був суворим батьком, а й заохочує це у вихованні своїх онуків. В епізоді The View він похвалив зятя, 44-річного Кріса Пратта, чоловіка своєї старшої дочки Кетрін, який теж не дає спуску власним нащадкам. У нього є 11-річний син від шлюбу з Анною Феріс, а Кетрін народила йому доньок Лайлу і Елоїзу, яким зараз три роки і рік відповідно.

"Кріс Пратт, він дійсно суворий батько, він дійсно хороший батько і хороший чоловік", — заявив Арні.

Актор додав, що його дочка користується методами виховання своєї матері, Марії Шрайвер:

"Моя донька фантастична, вона використовує всі правила, до яких звикла моя дружина. Марія завжди була і залишається фантастичною матір'ю".

Кетрін Шварценеггер-Пратт із доньками Лайлою та Елоїзою Фото: Katherine Schwarzenegger/Instagram

Що стосується особистих принципів виховання дітей, Шварценеггер наголосив:

"У Марії був інший підхід, американський підхід. У мене був європейський підхід, але не зовсім європейський, нагадаю. У них було суворе виховання і гарна освіта, і обоє батьків завжди були поруч, але моя дружина, звісно, була там набагато частіше, 80 відсотків часу".

А ось у ставленні до онуків щасливий дід куди м'якший.

"Тепер мені не потрібно бути таким суворим! Це пригода, і я можу з ними гратися. Вони граються з тваринами, а я дозволяю їм кататися на віслюку і поні, дозволяю їм гратися з кіньми і свинями, годувати собак і таке інше. І вони люблять мене, тому що в них є печиво, і вони годують печивом тварин, а потім дисциплінують мою доньку і мого зятя. Нехай у Кріса Пратта і Кетрін болить голова через їхнє виховання. Раніше я їх (своїх дітей) дисциплінував, але з онуками — ні. Вони можуть робити все, що захочуть! Це не має значення, ми чудово проводимо час", — пожартував він.

Раніше Фокус писав, що Арнольд Шварценеггер відверто розповів про свого батька-нациста.