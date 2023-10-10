Арнольд Шварценеггер похвалил зятя за строгость с детьми

Арнольд признался, что его дочь переняла методы воспитания своей матери, Марии Шрайвер.

Related video

75-летний американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер, как оказалось, не только сам был строгим отцом, но и поощряет это в воспитании своих внуков. В эпизоде The View он похвалил зятя, 44-летнего Криса Пратта, мужа своей старшей дочери Кэтрин, который тоже не дает спуску собственным отпрыскам. У него есть 11-летний сын от брака с Анной Фэрис, а Кэтрин родила ему дочерей Лайлу и Элоизу, которым сейчас три года и год соответственно.

Важно

Рыдала в монастыре: экс-жена Арнольда Шварценеггера вспомнила о периоде жизни после развода с актером

"Крис Пратт, он действительно строгий отец, он действительно хороший отец и хороший муж", – заявил Арни.

Актер добавил, что его дочь пользуется методами воспитания своей матери, Марии Шрайвер:

"Моя дочь фантастическая, она использует все правила, к которым привыкла моя жена. Мария всегда была и остается фантастической матерью".

Кэтрин Шварценеггер-Пратт с дочерьми Лайлой и Элоизой Фото: Katherine Schwarzenegger/Instagram

Что касается личных принципов воспитания детей, Шварценеггер подчеркнул:

"У Марии был другой подход, американский подход. У меня был европейский подход, но не совсем европейский, напомню. У них было строгое воспитание и хорошее образование, и оба родителя всегда были рядом, но моя жена, конечно, была там гораздо чаще, 80 процентов времени".

А вот в отношении к внукам счастливый дед куда мягче.

"Теперь мне не нужно быть таким строгим! Это приключение, и я могу с ними играть. Они играют с животными, а я разрешаю им кататься на осле и пони, разрешаю им играть с лошадьми и свиньями, кормить собак и все такое. И они любят меня, потому что у них есть печенье, и они кормят печеньем животных, а затем дисциплинируют мою дочь и моего зятя. Пусть у Криса Пратта и Кэтрин болит голова из-за их воспитания. Раньше я их (своих детей) дисциплинировал, но с внуками – нет. Они могут делать все, что захотят! Это не имеет значения, мы прекрасно проводим время", – пошутил он.

Ранее Фокус писал, что Арнольд Шварценеггер откровенно рассказал о своем отце-нацисте.