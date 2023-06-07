Арнольд Шварценеггер откровенно рассказал о своем отце-нацисте

Документальный фильм "Арнольд" о актере скоро выйдет на Netflix.

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Скоро на Netflix выйдет документальный фильм об Арнольде Шварценеггере. И 75-летний актер сделал несколько откровенных заявлений в отрывках, которые уже появились в Сети. Так, он рассказал о своем отце, Густаве Шварценеггере, который был партийным чиновником во время Второй мировой войны. Об этом пишет Daily Mail.

Арнольд Шварценеггер, как известно, родился и вырос в общине Таль, возле австрийского города Грац. Его отец был военным, занимал пост в нацистской партии, а после войны работал в полиции. Его мать Аурелия вышла замуж, когда ей было 23, а Густаву – 38. У Арнольда был старший брат Мейнхард, который погиб в ДТП в 1971 году. Оба ребенка родились уже после Второй мировой войны.

Арнольд часто отмечал, что его воспитывали в строгости, отец, которого он называет "тираном", часто избивал его и брата.

Густав Шварценеггер был нацистом

"Наше воспитание было очень жестким. Оба родителя нас били. Дома постоянно была атмосфера насилия", — заявил Железный Арни.

Бывший губернатор Калифорнии объяснил, что все дети в его городе выросли, чувствуя последствия войны, потому что Австрия стала страной "сломанных" людей.

Арнольд предположил, что его отец страдал от посттравматического стрессового расстройства и депрессии, что проявилось в том, как он шлепал своих детей и бил их ремнем. По его словам, они с братом никогда не знали, в каком настроении отец придет домой и чего от него ждать.

"Он кричал в три часа ночи, и мы просыпались, и наши сердца колотились, потому что мы знали, что это значит. Он мог в любой момент ударить мою мать или сойти с ума", — вспоминает актер.

Он объяснил, что его отец стал начальником окружной полиции после войны и у себя дома он требовал порядка, как в армии. Завтрак нужно было заработать, одобрение отца заслужить. Мать Арнольда, Аурелия, постоянно была занята уборкой и следила, чтобы все было на своих местах. Иначе бы "она сошла с ума", — вспоминает актер.

Еще в 2004 году Арнольд впервые рассказал о своем болезненном детстве, отметив, что всех детей в его общине били. Это было обычным делом.

"Многие из детей, которых я видел, были сломлены своими родителями, что было связано с немецко-австрийским менталитетом. Сломить волю. Они не хотели создавать личность, они хотели подчинения", — рассказал актер.

"Я был тем, кто не подчинялся, и чью волю нельзя было сломить. Поэтому я стал бунтарем. Каждый раз, когда меня били, и каждый раз, когда кто-то говорил: "Ты не можешь этого сделать", — я говорил, — это ненадолго, потому что я уеду отсюда. Я хочу быть кем-то", — вспоминает актер.

Несмотря на все, что он перенес от рук своего отца, Арнольд в итоге осуществил свою мечту: он ушел из дома и стал богатым и знаменитым. К тому времени, когда он приехал в Америку в возрасте 21 года, он уже был чемпионом по бодибилдингу. После этого последовала актерская карьера, прежде чем он стал губернатором Калифорнии с 2003 по 2011 год.

Размышляя о своем детстве в документальном фильме, Арнольд заявил, что его опыт дал ему драйв, необходимый для его карьеры.

"Мой папа всегда говорил: "Что бы ты ни делал, Арнольд, будь полезным", — вспоминал он.

Проект об Арнольде Шварценеггере выйдет на Netflix 7 июня.

Трейлер фильм об Арнольде Шварценеггере

Напомним, Густав Шварценеггер служил в австрийской армии с 1930 по 1937 год, дослужился до звания командира отделения, а в 1937 году стал офицером полиции.

После зачисления в Вермахт в ноябре 1939 года Шварценеггер получил назначение гауптфельдфебелем (старшим сержантом) в военной полиции. Он служил в Польше, Франции, Бельгии, Украине, Литве и России. Был ранен под Ленинградом, награжден Железным крестом I и II степеней за храбрость, медалью Восточного фронта и знаком за ранение.

Был уволен из армии в 1944 году, после того, как его сочли непригодным к военной службе. После Второй мировой войны не было найдено доказательств того, что он совершал военные преступления, так что ему позволили служить в полиции. Густав умер в 65 лет в 1972 году. Арнольд не был на его похоронах.

Напомним, ранее Шварценеггер рассказал о том, как его жена, Мария Шрайвер, узнала о его внебрачном сыне от домработницы.