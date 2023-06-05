Шварценеггер рассказал, как его жена впервые узнала о внебрачном ребенке актера

Свою связь с домработницей Милдред Баэной Шварценеггер назвал "самой большой неудачей".

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75-летний американский актер Арнольд Шварценеггер признался, что о его внебрачном сыне бывшая жена Мария Шрайвер во время консультации по вопросам брака. Об этом он рассказал в грядущем документальном фильме Netflix под названием "Арнольд", пишет Daily Mail.

В 1997 году домработница Шварценеггеров родила сына Джозефа, который рос абсолютной копией отца. Это не могла не заметить Мария и начала что-то подозревать. Когда у пары наметился раскол, они обратились к семейному психологу.

В какой-то момент тот задал вопрос:

"Сегодня Мария хочет кое-что уточнить. Она хочет знать, ты ли отец Джозефа?"

"Я думал, что у меня остановилось сердце. И тогда я сказал правду. – Да, Мария. Джозеф – мой сын. Очевидно, она была подавлена этим", – вспоминает звезда.

Поначалу и Арнольд, и Милдред думали, что отцом Джозефа является Рохелио, супруг домработницы, и поэтому она продолжала работать на семью Шварценеггеров.

"Сначала я действительно не знал, но чем старше он становился, тем яснее мне это становилось. Тогда это был просто вопрос: "Как вы храните это в тайне?", — заявил бывший губернатор Калифорнии в отрывке из документального фильма.

С родной племянницей 35-го президента Соединенных Штатов Джона Ф. Кеннеди Марией Шрайвер Шварценеггер познакомился на теннисном матче в августе 1977 года. В 1985-м актер сделал девушке предложение, а годом позже они сыграли свадьбу в доме семьи Кеннеди в Массачусетсе. По словам Арни, это была "самая большая свадьба, на которой я когда-либо был", и он чувствовал себя "самым удачливым" в жизни.

В браке у пары родилось четверо детей: Кэтрин, Кристина, Патрик и Кристофер, причем 25-летний Кристофер появился на свет всего на несколько дней раньше своего сводного брата Джозефа.

Сегодня Шварценеггер кается в том, что пошел на связь с домработницей, назвав это "самой большой неудачей".

"Я причинил достаточно боли своей семье из-за своего провала. Всем приходилось страдать. Мария должна была страдать, дети должны были страдать, Джозеф, его мать, все. Мне придется жить с этим до конца жизни", – говорит он

После того, как о романе с Арнольдом стало известно, Милдред оставила своего мужа, а Шварценеггер обеспечил ее и Джозефа, купив им дом с бассейном в Калифорнии в 2010 году.

Домработница вышла на пенсию в 2011 году, в том же году, когда Мария разорвала отношения с мужем. Она подала на развод в июле 2011 года, который официально завершился только в 2021 году.

"Люди будут помнить мои успехи, и они также будут помнить мои неудачи. У меня были неудачи в моей карьере, но это было совершенно новое измерение неудачи. Я очень счастлив в рамках этой печальной истории, что мы с Марией смогли хорошо воспитать детей… Я думаю, что нет ничего важнее, чем иметь рядом хорошего партнера, и на каждом этапе пути Мария была именно такой. У нас действительно прекрасные отношения. В любой особенный день мы все вместе, как семья, и все очень этому рады", – отметил Арни, добавив, что все же это не то, что было, когда все вместе жили под одной крышей.

Ранее Фокус писал, что Арнольд Шварценеггер лично взялся ремонтировать дорогу в своем районе.